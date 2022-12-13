史上第三高！陸保廠地上權底價近74億元 明年開標

國產署昨（12）日公告招標「陸軍保養廠C基地」地上權，權利金底價74億元，為國有地上權史上第三高底價，僅次於2020年的世貿三館、2013年的台北學苑。官員表示，此案面積大、地段精華，公告以來詢問度頗高。

陸保廠C基地地上權案備受矚目，國產署趕在年底前釋出，希望吸引市場目光。

陸保廠C基地面積達4,800坪，權利金底價近74億元，已於12月12日公告招標，預計明年2月23日開標，使用分區為第三種住宅區（特），由於地段相當精華，據悉，已有不少建商詢問。

國產署副署長游適銘表示，觀察歷年國有地上權，以2020年世貿三館權利金底價266億元最高，最後以312億元標脫；其次則是2013年台北學苑，底價114億元，以141億元標脫；本次推出的陸保廠基地，底價則為74億元，位居第三。