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幸福空間大調查 信義房屋：這三要素成疫後主流需求

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
採光充足的大陽台與舒適的客廳空間是許多民眾理想的幸福空間。圖片來源: 信義房屋
採光充足的大陽台與舒適的客廳空間是許多民眾理想的幸福空間。圖片來源: 信義房屋

信義房屋推出「幸福來敲門」活動，持續關心老客戶，日前針對近２萬名已有購售屋經驗的客戶調查「我認為的幸福居住空間是什麼？」結果發現超過５成民眾選「陽光充沛的大陽台」、「全家窩在一起的舒適客廳」、「眺望遠景的廣闊視野」，信義房屋汐止樟樹店經理吳佳螢分析，近3年來民眾的生活型態因為疫情而轉變，無論是確診、隔離、在家工作，待在家的時間普遍變長許多，民眾理想的居住空間條件也與疫後的生活型態息息相關。

信義房屋統計成交會員幸福居住空間偏好，調查結果前3名分別為陽光充沛的大陽台、全家窩在一起的舒適客廳、眺望遠景的廣闊視野，而近年來逐漸崛起的無線智慧宅，則占比不到2成，顯見仍未成為居家主流。

吳佳螢進一步說明，理想居住空間第一名「陽光充沛的大陽台」、第三名「眺望遠景的廣闊視野」涉及購屋中最重要的通風、採光、視野，這三個元素對居家空間來說為重要關鍵，且空間中容易散發出更多放鬆、自在的能量，再加上這屬先天條件，較難如室內格局若不符合需求可透過裝潢設計改善，因此若有物件同時具備這些要素則更能突顯房屋的價值，讓客戶即便高於市場行情也願意埋單。

吳佳螢觀察，過去交通便利與生活機能是多數購屋族的買房首選條件，但隨著近兩年隨著疫情興起，越來越多購屋族從市區精華地區轉向人口密度較低的蛋白區，不單純只看地段，而是綜合考量生活環境，找一個舒適、適合自己的小天地。

信義房屋

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