台鋼集團鋼鐵事業群11月業績旺 全年營收佳績可期

台灣鋼鐵集團（簡稱台鋼集團）旗下鋼鐵事業群，11月繳出亮眼成績單，包括特殊鋼大廠榮剛材料（5009），與專業鋼筋加工、配送通路大廠沛波鋼鐵（6248）、螺絲廠久陽精密（5011），及特殊合金材料大廠精剛精密（1584）業績均創新高。

台鋼集團表示，在深耕航太、能源、油氣等高值化產業下，榮剛11月自結合併營收為11.14億元，年增25.37％，創下單月營收最佳紀錄，也是自今年3月以來，連續9個月營收突破10億元，全年營收可望再次突破歷史新高。

受惠能源工業、油氣產業需求強勁，以及金屬原料價格劇烈波動、開發歐洲新客戶有成，精剛精密科技11月自結營收為1.79億元，創下今年單月新高。沛波鋼鐵與久陽精密11月自結營收則分別為5.42億元與4.59億元，累計前11月自結營收分別為60.29億元及43.88億元，均超越去年全年度營收表現，今年營收將持續衝高。

扣件線材大廠春雨工廠（2012）11月自結合併營收為8.51億元，雖較去年同期減少29.6％，但累計營收仍連兩年突破百億元，且訂單能見度已達明年第1季。此外，春日機械機台銷售狀況亦逐步回溫，預計銷售將會回歸正軌。