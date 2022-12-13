3C產品也外送 燦坤聯手Uber Eats啟動外送服務

生活在防疫新生活當下，消費者日常購物習慣日趨多元，即時性與便利性成為選購上的關鍵要素，3C通路龍頭燦坤（2430）即日起於全台熱門外送平台Uber Eats正式上架，一次上線位於17個Uber Eats營運城市的50家燦坤門市，成為消費者「現在就要」的生活3C類商品最強應援。

燦坤因應不同消費訴求於Uber Eats推出多元主題專區，除了有日常必備的資訊周邊與辦公設備、攝影與車用、穿戴及音響、廚房清潔與生活家電，適逢寒流冷氣團來襲也推出「季節專區」，囊括小家庭、租屋族必備的五大暖冬救星：電暖器、桌上型速熱暖風機、溫控電熱毯、充電式暖暖寶、鞋襪烘乾器等，將冬季專屬電器立即配送到家、隨充即用。

而受全球矚目的國際足球賽事本周將進入決賽高峰，即日起至12月18日總決賽止，期間限定「熱血世界盃」專區推薦藍牙音響、多功能烤盤、料理鍋等商品應援球迷，還有各式品牌轉接線材、充電線、電池等，眾多精選單品限時8折優惠。

燦坤行銷長鄧文薏表示，此次與Uber Eats外送平台的合作是燦坤繼去年以來再一波的重要佈局，擁有全台近300家門市的燦坤不僅迅速整合打通線上商城與實體通路，更積極搶佔3C外送市場版圖，針對有即時需求的消費族群提供更全面、便利的消費選擇。

Uber Eats台灣生鮮外送總經理張祐欣則表示，和燦坤的合作開啟了Uber Eats平台在3C生活家電類商品的外送，在『什麼都能送上門』的拓展目標上邁進一大步。雙方也將於不同季節、重大節慶期間推出精選專區，方便用戶快速找到目標商品，藉由拉近線上線下體驗、讓服務效率再升級。

燦坤網羅從辦公用品、各規格線材，至電池、遙控器，到知名國內外品牌電暖器、烤盤、生活家電等，首發共計上架600項3C商品，輕鬆動手、一鍵到府，讓你舒服在家免等待。