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延票風暴燒！巨大：明年上半年回歸庫存水準 不影響公司財務、業務

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
巨大集團對供應商發出因庫存水位過高，展延票期45天一事公告重訊說明，預計明年上半年可回歸正常庫存水位，而且對公司業務與財務不致發生影響。（本報資料照片）
巨大集團對供應商發出因庫存水位過高，展延票期45天一事公告重訊說明，預計明年上半年可回歸正常庫存水位，而且對公司業務與財務不致發生影響。（本報資料照片）

巨大（9921）集團對供應商發出因庫存水位過高，展延票期45天一事公告重訊說明，預計明年上半年可回歸正常庫存水位，而且對公司業務與財務不致發生影響。

巨大公告指出，關於111年12月12日及12月13日媒體報導，本公司澄清如下：

今(111)年下半年開始，過去二年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，加上目前受到主要市場進入冬天的銷售淡季，一般車款庫存攀升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。

面對大環境的逆風，本公司身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態，是本公司不可懈怠的責任。

在短期的整理恢復期間，本公司發函懇請供應鏈夥伴能協助延展票期，共同度過銷售淡季。本公司深刻感謝每一位協力夥伴，包括日本大廠的彈性配合，積極調整訂單或貨款。

因整體市場趨緩所造成的庫存壓力，公司預計明年上半年可逐步回歸正常庫存水位。

本公司分別於今年6月與11月24日分別完成可轉換公司債40億元與現金增資27億5千萬元，在優先償還銀行借款後，本公司目前現金與銀行額度仍充足無虞，營運資金正常。

長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，自行車市場的長期發展與前景依然明朗可期。

媒體報導本次協調供應鏈夥伴延展票期事件，對本公司之財務、業務不致發生任何影響。

自行車 車市 巨大

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