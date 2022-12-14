自行車龍頭「巨大」要求「延票45天」單日聲量近千筆！捷安特網路好感度仍穩定成長

image source：翻攝巨大集團官網

文／陳盈蓉

自行車龍頭巨大機械（9921）以捷安特（GIANT）品牌聞名全球，昨（12）日卻流出由巨大集團全球製造中心製造長顏清鑫署名的信函，信中提到將要求供應商延長票期45天，引發市場震撼。

自行車產業面臨雪崩 市場庫存之高

巨大日前才公布，前11月營收864.28億元，年增14.56%，超越2021年全年的818.4億元，創下歷史紀錄，不過信中內容提到，隨著疫情逐漸散去，自行車產業從爆炸性成長到現在面臨雪崩，市場庫存之高，為1970年來首見！

據《udn聯合新聞網》報導指出，巨大公司會計項目中「存貨」欄位金額自去年起逐季走升，從去年首季182億元，到今年第3季已經來到375億元，庫存增逾倍。巨大給供應商的信函中也寫到，表示從DEALER端，到WHOLESALER端，乃至於租車廠皆出現高庫存、低流動的嚴峻情勢，並相繼浮現「現金流短缺」之問題。

image source：翻攝FB／捷安特自行車

要求供應商延長票期45天

對此，巨大所有的客戶幾乎同時要求延後票期至120天，而面對大環境的逆風，巨大集團身為自行車產業的大廠與品牌，認為應與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，不過光靠巨大一己之力是無法達成的，所以要求合作夥伴共同面對並提供協助，從今年12月到明年3月，出貨至巨大全球製造廠的貨款，依現行票期制度下展延45天。（大部分供貨給巨大的供應商票期都為三個月，展延45天之後，票期將來到135天）

image source：翻攝FB／捷安特自行車

單日網路聲量逼近千筆討論 捷安特好感度5.50P/N

由於巨大的供應鏈中，日本的SHIMANO是重要大廠，而台廠主要為穗高、桂盟、正新、建大等，整個供應鏈一年產值高達700多億元，在此信函曝光後，外界擔憂會引發風暴。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「巨大機械」（時間：2022/12/06 - 2022/12/12）近一週網路聲量，共有982筆，聲量高峰落在12月12日巨大機械傳出延票砍單消息，經媒體報導轉載至各大論壇後，確實引起許多網友熱議。

網友紛紛表示：「庫存創新高，但還是要等車」、「現在都瘋路跑跟露營，誰跟你玩腳踏車」、「然後一樣貴？那就繼續放」、「給我降價啊！笑死」、「這間這麼賺的公司，庫存現金這麼少喔？」、「現在自行車都好貴森森」、「政府不改善用路環境，誰敢騎車上路」、「捷安特的腳踏車超貴的耶，哪來的基本款」。

由於捷安特腳踏車品質有目共睹，進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統分析網友提到的「捷安特」近一年在新聞、討論區、部落格等網路好感度（時間：2021/12/13 - 2022/12/12），其比值5.50P/N，正面聲量遠大於負面聲量，網友就表示：「捷安特的車架真的很讚啊」、「捷安特太香」、「捷安特真的是良心企業」、「捷安特賣貴有它的價值啊」、「捷安特供應台灣的價格很便宜了」。

巨大聲明澄清：並未發生財務危機

怕市場恐慌加大，巨大也緊急發出澄清，強調公司並未發生財務危機，而是超前部署，預估明年上半年庫存即可回到正常的水準。而且巨大才剛在11月24日宣布完成現金增資與可轉換公司債67億元5千萬元，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，巨大對自行車市場的長期發展與前景依然十分樂觀，對於信件之對外流出，造成外界諸多揣測，巨大深感遺憾。

image source：翻攝巨大集團官網

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月13日至2022年12月12日。

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