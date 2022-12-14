快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

王品集團年終1.5個月「不論績效、通通都有」　直播宣布員旅出國三路線

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
王品集團董事長陳正輝12日宣布，今年王品年終加特別獎金合計1.5個月，將發出總金額超過2億元紅包。王品提供
王品集團董事長陳正輝12日宣布，今年王品年終加特別獎金合計1.5個月，將發出總金額超過2億元紅包。王品提供

image source：FB/王品集團

文／賴琬琳

連鎖餐飲集團王品(2727)12日晚間由董事長陳正輝帶著高層進行線上直播，宣布將發1.5個月年終和特別獎金。是2012年上市以來最高金額，遠高於餐飲旅宿業平均0.85個月行情。

年終加特別獎金1.5個月　員工國外旅遊

王品集團表示第三季獲利創新高，台灣連五個月創同期新高，陳正輝表示「公司賺錢，一定會和夥伴共享獲利」，不但明年起薪調升，最低33000元，年終也「不論職級、績效」通通領年終獎金1個月、特別獎金0.5個月共1.5個月，還表示睽違3年的國外旅遊捲土重來，三條路線包括馬來西亞、日本關西、土耳其、補助金額19000元！集團也從13日開始連辦三天五場的五星飯店尾牙。

王品12日線上直播宣布年終消息

image source：FB/王品集團

網友怎麼看

員工看完直播直呼「王品員工我驕傲」，新聞被分享到PTT也吸引不少鄉民留言，「比我年終還多半個月」、「平日用餐時間也客滿」、「還不錯 賺錢分給員工」、「餐飲業很多了」。但部分網友覺得1.5個月其實不多，「要看正職有多少人，PT領不到」、「王品這樣就算好嗎？ 還是其他餐飲業待遇太糟糕」、「10幾年前王品工作確實很搶手，後來被許多同業的福利趕上」、「物價高漲王品現在也變平價餐廳 沒有以前光環了」、「服務業最可怕的不是低薪,而是同事和顧客」....也有網友緩頰：「疫情當下，餐飲業不易經營，有發獎金就不錯了」、「我比較好奇鼎泰豐發多少」。

王品集團近一年網路好感度

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「王品集團」近一年（日期：2022/01/01 - 2022/12/15）的網路好感度，可以看到保持中立的網友占多數，但正面情緒有93,938筆，負面則有17,733筆，好感度比值達5.30，可見王品餐飲集團還是得到多數消費者正面評價。

王品集團近一年好感度

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月12日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『王品』相關文本進行分析，調查「網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

延伸閱讀

社會新鮮人想進餐飲業問哪家薪資待遇最好？網一面倒推這家

明年「薪」情恐不佳！僅5成企業有望加薪　創6年來最低

2022年終獎金有望領1.2~1.3個月　金融業2.56個月居冠　「這行業」墊底

餐飲業 年終獎金

延伸閱讀

盡享年味好時光 WOOHA！台WAY購物節2.0登場 三大名人助陣直播價格超優惠！

王品年終發1.5個月

王品撒2億發1.5個月獎金 無經驗年薪最高15個月、免費搭星宇

餐飲業年終獎金旺！鼎泰豐優於去年 麥味登要發2-3個月

相關新聞

泰山賣全家股 龍邦聲請凍結

針對泰山大賣全家持股，泰山大股東龍邦國際正式啟動法律戰，透過旗下保勝投資公司向法院提出聲請，要求泰山復原已售出的4.33...

總價破千萬！台南年薪60萬買方縮手、主力換這群人

東森房屋研究中心彙整聯徵中心資料指出，最近幾年台南房價飆漲，購屋族群的結構正悄然改變。2012年前三季台南的購屋主力是年...

自行車龍頭「巨大」要求「延票45天」單日聲量近千筆！捷安特網路好感度仍穩定成長

image source：翻攝巨大集團官網文／陳盈蓉自行車龍頭巨大機械（9921）以捷安特（GIANT）品牌聞名全球，昨（12）日卻流出由巨大集團全球製造中心製造長顏清鑫署名的信函，信中提到將要求供應

王品集團年終1.5個月「不論績效、通通都有」　直播宣布員旅出國三路線

image source：FB/王品集團文／賴琬琳連鎖餐飲集團王品(2727)12日晚間由董事長陳正輝帶著高層進行線上直播，宣布將發1.5個月年終和特別獎金。是2012年上市以來最高金額，遠高於餐飲旅

永續保險論壇／龔明鑫：12項戰略推進淨零 邱淑貞：落實企業減排揭露

國發會主委龔明鑫昨（13）日表示，國發會今年底就會公布淨零碳排路徑圖中的「12項關鍵戰略」，政府和國營事業並規劃至203...

龍邦打法律戰 要復原全家持股

泰山經營權之爭牽扯出的全家股權風暴持續延燒！針對泰山公司大賣全家持股，泰山市場派大股東龍邦國際正式啟動法律戰，透過旗下保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。