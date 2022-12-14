王品集團年終1.5個月「不論績效、通通都有」　直播宣布員旅出國三路線

image source：FB/王品集團

文／賴琬琳

連鎖餐飲集團王品(2727)12日晚間由董事長陳正輝帶著高層進行線上直播，宣布將發1.5個月年終和特別獎金。是2012年上市以來最高金額，遠高於餐飲旅宿業平均0.85個月行情。

年終加特別獎金1.5個月 員工國外旅遊

王品集團表示第三季獲利創新高，台灣連五個月創同期新高，陳正輝表示「公司賺錢，一定會和夥伴共享獲利」，不但明年起薪調升，最低33000元，年終也「不論職級、績效」通通領年終獎金1個月、特別獎金0.5個月共1.5個月，還表示睽違3年的國外旅遊捲土重來，三條路線包括馬來西亞、日本關西、土耳其、補助金額19000元！集團也從13日開始連辦三天五場的五星飯店尾牙。

image source：FB/王品集團

網友怎麼看

員工看完直播直呼「王品員工我驕傲」，新聞被分享到PTT也吸引不少鄉民留言，「比我年終還多半個月」、「平日用餐時間也客滿」、「還不錯 賺錢分給員工」、「餐飲業很多了」。但部分網友覺得1.5個月其實不多，「要看正職有多少人，PT領不到」、「王品這樣就算好嗎？ 還是其他餐飲業待遇太糟糕」、「10幾年前王品工作確實很搶手，後來被許多同業的福利趕上」、「物價高漲王品現在也變平價餐廳 沒有以前光環了」、「服務業最可怕的不是低薪,而是同事和顧客」....也有網友緩頰：「疫情當下，餐飲業不易經營，有發獎金就不錯了」、「我比較好奇鼎泰豐發多少」。

王品集團近一年網路好感度

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看「王品集團」近一年（日期：2022/01/01 - 2022/12/15）的網路好感度，可以看到保持中立的網友占多數，但正面情緒有93,938筆，負面則有17,733筆，好感度比值達5.30，可見王品餐飲集團還是得到多數消費者正面評價。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月01日至2022年12月12日。