陶朱隱園登Discovery 瀑布、270度陽台等設施一次看

陶朱隱園站上國際舞台，Discovery今（13）日舉辦全新節目《建築巨擘：陶朱隱園》首映會，並揭開陶朱隱園部分公共空間、建築設計等神秘面紗，威京集團主席沈慶京表示，陶朱隱園是依照范蠡的忠誠、情義、智慧及公益的四種人文精神所規劃的建築物，花了國內外專業團隊非常多的心血，也花了超過三倍的工期及三倍的造價打造，可說前無古人，後面應該也不會有來者。

沈慶京表示，12年前就堅持堅持高樓層種樹的理念，並推廣「吸碳一小步、抗暖一大步」，Discovery也在節目中著墨了很多結構設計，包括結構壽命可長達千年，雖然屆時已經看不到了，但范蠡陶朱公天下公益的精神將永世流傳。

中華工程指出，陶朱隱園歷經11年的建設，搖身一變成為永續建築地標，以尊重自然的友善生態方式實踐各種被認為不可能的技術工法，從宛如構成生命密碼的DNA雙螺旋，到可抵抗2,500年地震回歸週期的高度防震規格，工程難度堪稱世界之最，也成為繼台北101、臺中國家歌劇院後，再度躍上國際的台灣建築之光。

在構造上，陶朱隱園將21層的高樓從2樓到21樓共旋轉90度，創造出超過10,000平方米的綠化空間，可種植超過23,000棵喬灌木，每層樓都有270度的環繞庭園，打造都市內的「垂直森林」，高出法規將近 5 倍的綠色覆蓋率每年可吸收上百噸二氧化碳，一樓有占地2,000多坪吸引喜鵲、藍鵲甚至保育類八色鳥前來棲息的生態庭園；同時搭配超量雨水回收、風力發電和太陽能板等再生能源規劃，在吸碳抗暖之餘更能達到自給自足的永續共生。

華納兄弟探索集團台灣商務長馬艶華表示，Discovery 對於世界趨勢及環保議題向來保有高敏感度，並且同步關注全球特色建築及藝術發展，希望透過《建築巨擘：陶朱隱園》，向世界揭開這座世界級建築的神秘面紗，讓海內外觀眾看見台灣在建築界的突破，以及為人類與環境永續發展做出的努力。

《建築巨擘：陶朱隱園》將於12月22日星期四晚上10點於Discovery頻道台灣首播，並於2023年1月20日起陸續於亞洲播出。