南科推動海外布局 馬來西亞據點見證台馬四方合作簽約

南部科學園區管理局下午發表「推動台馬醫材產業合作」成果，昨天在南科馬來西亞吉隆坡據點見證金屬工業研究發展中心、德威集團、馬來西亞KLIDC國際牙科中心、TAPO口腔協會簽署長期營運合作備忘錄。

科管局表示，為布局海外「南科醫療器材產品營運中心」未來營運發展，積極尋找適合的當地營運單位並建構完整營運模式，終於完成凝聚四方共識簽約。

南科管理局108年率領園區廠商組成「醫材國家隊」，前進馬來西亞吉隆坡與KLIDC國際牙科中心合作，建立「南科醫療器材產品營運中心」，協助台灣醫材產品拓銷全球，配合政府的新南向政策踏入東南亞市場。

科管局表示，營運至今引進17家生醫廠商進駐營運中心，於當地累計辦理12場次推廣行銷活動，超過1,300人次參與，更導入體驗行銷概念，直接針對當地使用者、醫師、經銷商、通路商及專業醫療大專院校，結合產品展示及教育訓練中心，定期辦理各項專業課程；同時協助安排廠商講師及專員進駐據點，以利進行市場開拓，協助廠商取得當地及周邊東南亞國家訂單2,000多萬元，也讓園區廠商與馬來西亞醫療體系直接交流，促進產品臨床研究合作，增加對台灣產品信賴度。