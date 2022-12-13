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南科推動海外布局 馬來西亞據點見證台馬四方合作簽約
南部科學園區管理局下午發表「推動台馬醫材產業合作」成果，昨天在南科馬來西亞吉隆坡據點見證金屬工業研究發展中心、德威集團、馬來西亞KLIDC國際牙科中心、TAPO口腔協會簽署長期營運合作備忘錄。
科管局表示，為布局海外「南科醫療器材產品營運中心」未來營運發展，積極尋找適合的當地營運單位並建構完整營運模式，終於完成凝聚四方共識簽約。
南科管理局108年率領園區廠商組成「醫材國家隊」，前進馬來西亞吉隆坡與KLIDC國際牙科中心合作，建立「南科醫療器材產品營運中心」，協助台灣醫材產品拓銷全球，配合政府的新南向政策踏入東南亞市場。
科管局表示，營運至今引進17家生醫廠商進駐營運中心，於當地累計辦理12場次推廣行銷活動，超過1,300人次參與，更導入體驗行銷概念，直接針對當地使用者、醫師、經銷商、通路商及專業醫療大專院校，結合產品展示及教育訓練中心，定期辦理各項專業課程；同時協助安排廠商講師及專員進駐據點，以利進行市場開拓，協助廠商取得當地及周邊東南亞國家訂單2,000多萬元，也讓園區廠商與馬來西亞醫療體系直接交流，促進產品臨床研究合作，增加對台灣產品信賴度。
科管局長蘇振綱表示，見證四單位簽署長期營運合作備忘錄，是推動馬來西亞營運中心重要里程碑，未來科管局將持續串接各方資源，海外營運中心強化台灣醫材產業與國際合作，並將南科及台灣優質醫療器材產品推廣至東南亞市場提升國際能見度。
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