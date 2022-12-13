打炒房捲土重來 專家批：淪為敗選祭品 恐造成市場扭曲

九合一大選民進黨大敗，讓蔡英文總統不得不展現平抑房價的決心，《平均地權條例》修正草案預計21日初審，對此，房市趨勢專家李同榮直批，執政黨敗選找不出真正問題，卻在已降溫的房市中提出打房重策，慢半拍的政策就像是敗選祭品，更嚴重的是，房市降溫中打房，恐會造成市場機制的混亂並傷及無辜。

蔡英文總統提出的三大指示中，包括要求確保重要民生物資供應及價格穩定、主動規畫推動公共運輸補貼並抑制房價、建立應變機制確保金融穩定，務必全力維繫台灣經濟成長動能，減輕人民生活負擔。

針對減輕人民租屋負擔、以多元政策平抑房價兩點，李同榮質疑，首先，執政單位根本不知如何減輕人民租屋負擔，就連租賃市場全面實價登錄都「可為而不為」，更放縱租賃黑市橫行，間接助長包租公逃漏稅並壟斷中小坪數市場，抬高弱勢與年輕人最迫切需要的中小坪數房租與房價，這才是居住不正義的問題所在。

再來，多元政策的重心在治本不在治標，加速交通建設擴大都會，疏解都會擁擠人口、廣建社會住宅等都是多元政策平抑房價的治本政策。然而政府捨治本重治標，頻頻提出無效打房政策，最離譜的是房市都已明顯降溫，短線投資客都已無利可炒作，卻在敗戰的此時，祭出打房重策，所為何來？

《平均地權條例》修正草案包括限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋及解約申報登錄。李同榮認為，在房市降溫的此時，推出平均地權修法，不但因噎廢食、時機不對、成效會不彰，且可能造成扭曲市場的嚴重後果，主要有兩大原因。

第一，利差縮小，炒作自然收斂，今年房市同時面對七隻灰犀牛俯衝的挑戰，包括QE縮表、升息循環、通貨膨脹、假性需求過高、疫情擴散、打房加重、兩岸衝突增高等七大利空，的確也阻斷了主升段的漲勢，讓房市降溫，炒作也收斂。 他指出，政府在炒作盛行時有法不管，炒作尾聲時端出重刑，對市場只有負面影響，沒有具體正面的效果，簡單的説，對市場而言，有修沒修都一樣。 第二，市場供需有其自然機制與法則，投資客不會只進不出，炒作到一定程度，自然會伺機獲利了結，今年就是投資客獲利了結最好時機，因為房價沒跌，投資客具成本較低的優勢，可以在多殺多的市場上從容出貨，苦的是新推案的建商，銷售率慘不忍睹，這也是因果關係，也是市場機制，讓市場可以消化多餘的供給。

他指出，一旦政府在供給增加，房市降溫的此刻採行禁止轉售修法，又間接把多餘的供給回收，建商就可放心推案，把原來已經降溫保守的售價再度提高，市場的溫度會因假性需求被閉鎖而再度增溫，這就是市場機制被扭曲的後果。