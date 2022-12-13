才解封就「噴出」成長，漢翔原來是靠這口號

2022升息年的相對穩健股，漢翔今年以來股價已翻近兩成，本週二法說會更大漲。當下半年全球雖逐步解封，更面臨戰爭、通膨等挑戰，都讓經濟成長變得沉重，漢翔卻能在解封初期就端出好成績，靠的是疫情艱困時一句口號，值得今年正考慮裁員減薪的其他企業深思。

隨著全球疫情趨緩，全球運輸量增加，漢翔2022年第三季法說會也端出好成績。今年營收與盈餘較去年皆大幅成長，其中，營收成長30.4％，每股盈餘更有2.75倍（375％）成長，被外界形容像噴射引擎一樣「噴出來」。究竟疫情期間，漢翔做了什麼，能在全球解封第一時間就業績大噴出？

根據漢翔公告的財務數字，第三季營收81.6億元、營業利益4億元、每股盈餘（EPS）0.61元；累計前三季營收為212.8億元、營業利益10.3億元、ESP 1.46元。相較於去年同期的163.2億元營收、9千萬元營業利益及ESP 0.39元，用「噴出」一點也不為過。

3大業績撐起一片天

漢翔董事長胡開宏表示，今年漢翔業績成長跟3大業務領域有關，國防、民用及科技服務業務都有不錯表現。國防業務占整體營收57％、民用業務占38％、能源（儲能）的科技服務由去年1％成長至5％。

昔日「留才」，今日業務業績「噴」出來

疫情衝擊下還能有這樣的好成績，漢翔做了一件關鍵的事，「留才」。

漢翔總經理馬萬鈞表示，過去兩年多在疫情艱苦的時間，胡開宏決策推行「不裁員、不減薪、不放無薪假」，這個策略那時候聽起來好像是個口號，當時用種種方法讓讓去年跟前年經營沒有出現赤字。

胡開宏表示，面對疫情沒有訂單，8,000多名「閒閒」員工要怎麼處理成為頭痛的問題？既然決定「不裁員、不減薪、不放無薪假」，怎麼做能活下來是關鍵。他提出「開源、節流、深蹲」的策略，被員工笑稱是「胡氏兵法」。

包括開展國軍業務，像是F-16、後勤維修中心，勇鷹號量產等，民間業務有推動綠能、電巴、儲能等。也執行員工遇缺不補、專案人員專案結束不續聘的節流，員工人數逐步降至7,500人。深蹲則為的是多角化經營，拓展業務的觸角、增加客戶、深化已有合作廠商的關係。

今天漢翔有這樣快的復甦速度，靠得就是有留下這些人，馬萬鈞直言，我們把人留下來了，所以現在就有這樣的結果。國外就有許多公司因疫情把人裁了，人走光了，現在談復甦，光是把人找回來都有問題。

馬萬鈞分析，這兩年多疫情對航空產業最大的一個衝擊是整個供應鏈的損壞。若把航空產業看成一個金字塔，最上層的的主系統你可以根成是波音、空中巴士，下面一層一層下來是不同系統、零件的供應商，有的大一點，有的小一點。

當疫情衝擊打上金字塔的時候，最上面是不會動的，你不會聽說波音倒閉了，但是嚴重的問題出現在下層，下層因受到很大的衝擊，有很多廠就此轉行或者倒了，這樣子就直接影響了整個供應鏈向上的供應的情形。

供應鏈的問題是所有航空界共同存在的，將來復甦的快或慢，得看供應鏈重組出來的程度有多快、有多完整，這個過程需要補人。馬萬鈞強調，「疫後的復甦是必然的，但是復甦完的形態一定跟原來的不會一樣。」

最夯無人機，漢翔不會缺席

至於當前相當夯的無人機，胡開宏說「無人機的這塊我們不會缺席，」軍用無人機有中科院，不會重覆浪費研發資源，民用這塊因為大家還在磨合的階段，還需要一些時間，未來方向會更來更明確。

馬萬鈞補充表示，漢翔的條件是擁有製造、組裝、生產線、測試、系統整合的服務與能力，但是，無人機這一塊東西目前不是漢翔的業務重點，在家政策下，只要國家有需要，漢翔的角色自然會出手。

我國因兩岸關係緊張，112年度國防預算高達3900多億元，若再加上特別預算，恐怕超過5000億元，這筆商機跟過去個兩兆雙星半導體產業加上影像顯示產業相比，分量也不客小覷。

（本文出自2022.12.8《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）