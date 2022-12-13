巨大延票砍單 法人：應不致發生更壞狀況
巨大（9921）要求供應鏈將貨款票期展延45天，法人機構表示，反應通路庫存積壓帶來的現金流壓力，以巨大的現金水位來看，應不致於發生跳票的狀況，但此事件意味未來自行車產業庫存去化的路還有相當長的一段要走，至明年上半年產業的狀況可能都不會太樂觀。
法人機構認為，自行車產業在疫情期間受惠需求爆增帶動出貨增長，但在疫情後也因需求下滑使得通路經銷商的庫存快速上升，此庫存的增加主要發生在中低階的車款。巨大此次要求供應鏈將票期展延，主要反應通路庫存積壓帶來的現金流壓力，以巨大自已的現金水位來看，應不致於發生跳票的狀況。
金控型研究單位也指出，巨大延長票期，主因中低階自行車庫存調整影響，但高階自行車與E-bike仍然缺貨，巨大高階庫存天數小於一個月，預期巨大仍可靠自有品牌業務與產品組合調整策略度過產業逆風期，長期受惠歐美減碳風氣與運動休閒風氣使自行車騎乘人口增加。
產業趨勢方面，電動自行車近年快速成長，在歐洲及北美地區是目前主要的電動自行車銷售區域，其中尤以歐洲區是最主要的區域。
電動自行車成長主要動能，首先來自於客群放大，包括電動自行車的客群較傳統自行車來得廣，客群放大帶來潛在的銷售成長空間提升；其次，電動自行車的功能較強，包括電動自行車的續航里程可較傳統自行車高，且在爬坡及較惡劣的地形中可以電動輔助帶來省力輕便的效果。由於進入快速成長期，預期電動自行車在2020~2025年將可維持快速的銷售成長。
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