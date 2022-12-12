王品撒2億發1.5個月獎金 無經驗年薪最高15個月、免費搭星宇
王品（2727） 日前才霸氣宣布，全面啟動同仁薪資、獎金、福利調升計畫後，董事長陳正輝昨(12)日帶領副董事長李森斌和所有高管舉行首次線上直播，向台灣9,300名同仁報喜，宣布今年同仁年終加特別獎金合計1.5個月，將發出總金額超過兩億元的大紅包，感謝所有王品人一年來的努力，加薪、年終、尾牙、國外旅遊樣樣來，王品集團對餐飲人才熱切招手。
國內的餐飲龍頭今(12)日由陳正輝晚上舉行率領高管舉辦集團首次線上直播為明(13)日開跑的集團尾牙預熱暖身，王品撒2億發1.5個月獎金，無經驗年薪最高15個月，還可以免費搭星宇遊馬來西亞，每人旅遊補助1.9萬元。
除了基本底薪外，王品集團門店同仁還可參與每月「門店達成獎金」分紅，基本月薪、每月門店達成獎金、年終獎金、特別獎金相加，餐飲新手同仁年薪最高可達近15個月。
王品集團明(13)日也將斥資兩千萬元，舉辦為期三天、共五場的五星飯店尾牙慰勞同仁，搭配半日的遊樂園紓壓行程。繼日前公告集團明年起薪調升、年終獎金出爐；萬眾期待的國外旅遊行程也揭曉，同仁可搭乘星宇航空免費暢遊馬來西亞4日。
王品集團台灣營收連5月創新高，集團第三季更繳出EPS 3.77元佳績，陳正輝履行承諾，「只要公司賺錢，一定會與夥伴共享獲利」，霸氣宣布不論職級、績效，全體同仁都可領到「年終獎金」1個月、「特別獎金」0.5個月，共計1.5個月的獎金，這不僅是王品2012年上市後發出的最高金額，更大幅超越住宿餐飲業平均0.85個月的行情。
2022年王品推出餐飲業首創「一年最多調薪三次」制度，以2023年集團最低起薪加全勤33,000元為例，無經驗新人入職3個月後轉正式任用，薪資有機會上調至34,400元，再經過3月績效調薪、9月年中調薪，最高可挑戰月薪加全勤38,600元，等同一年內加薪17%。
陳正輝也宣布，2023年重啟因疫情延宕3年的「同仁國外旅遊」，並提高同仁補助至1.9萬元，其中馬來西亞4日遊全程免費，來回搭乘星宇航空、入住五星級飯店；另外也有日本關西5日遊、土耳其10日遊等行程，以更實惠的價格帶著同仁與眷屬出國體驗。
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