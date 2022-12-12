客戶追捧收藏 遠東銀發2023年度月曆秀全台表演廳風華

已經成為客戶每年必定收藏的遠東銀行（2845） 年度月曆，新發行2023年月曆主題揭曉，為《樂賞臺灣舞臺風華》，這也是遠東銀年度月曆繼美術館、獨立書店、藝術家與文學家故居等主題之後，再一次以藝文為主題，邀請客戶共訪台灣美麗的角落。月曆發表會配合主題在國家兩廳院舉行，並由遠東銀總經理周添財主持發表會。周添財「以幸福開場，為夢想喝采」為引，希望在終於揮別新冠疫情陰影之後，國人多多走進表演廳，領略表演藝術家一生懸命所淬煉的舞臺風華，體驗面對面的現場共感。

遠東銀新年月曆一覽全台12座表演場館，其中有國家級的兩廳院、台中歌劇院及高雄衛武營藝術文化中心，也有上個世紀經濟起飛年代打造的雲林表演廳及嘉義表演廳，春耕夏耘在嘉南平原播下藝術的種子；還有前警察分局變身的牯嶺街小劇場、全台第一座由劇團負責營運的萬座曉劇場等；而分踞台北、高雄的流行音樂中心，則導入產入園區概念，力圖再度引領華人流行樂壇風潮。