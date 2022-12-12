客戶追捧收藏 遠東銀發2023年度月曆秀全台表演廳風華
已經成為客戶每年必定收藏的遠東銀行（2845） 年度月曆，新發行2023年月曆主題揭曉，為《樂賞臺灣舞臺風華》，這也是遠東銀年度月曆繼美術館、獨立書店、藝術家與文學家故居等主題之後，再一次以藝文為主題，邀請客戶共訪台灣美麗的角落。月曆發表會配合主題在國家兩廳院舉行，並由遠東銀總經理周添財主持發表會。周添財「以幸福開場，為夢想喝采」為引，希望在終於揮別新冠疫情陰影之後，國人多多走進表演廳，領略表演藝術家一生懸命所淬煉的舞臺風華，體驗面對面的現場共感。
遠東銀新年月曆一覽全台12座表演場館，其中有國家級的兩廳院、台中歌劇院及高雄衛武營藝術文化中心，也有上個世紀經濟起飛年代打造的雲林表演廳及嘉義表演廳，春耕夏耘在嘉南平原播下藝術的種子；還有前警察分局變身的牯嶺街小劇場、全台第一座由劇團負責營運的萬座曉劇場等；而分踞台北、高雄的流行音樂中心，則導入產入園區概念，力圖再度引領華人流行樂壇風潮。
值此數位時代，遠東銀行仍每年印製大型掛曆，周添財稱這也是ESG，除傳達紙本月曆的溫暖年節祝福，主要是滿足高齡長輩及店家的使用需求，「很多長輩會在上面寫下祭拜的日期或孫子的生日。」周添財指出，月曆連結長輩感情的一面；遠東銀另利用每月版面置入「表演廳開箱」，以表演場館的硬體及軟體設計等知識，普及生活美育。今年歡慶30週年的遠東銀，擅長在服務與金融商品置入永續發展的理念，甫於近日簽署赤道原則、啟用伊甸互動式捐款裝置等，此外，也取得2022年台灣永續獎的人才發展領袖獎，為繼亞洲最佳企業雇主獎之後，再獲人資標竿大獎肯定。
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