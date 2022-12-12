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橘焱胡同受惠星宇航空飛機擴大供餐 明年業績拚成長5成

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

橘焱胡同（2761）為星宇航空機上餐點供應商之一，隨著客運需求增強，星宇航空大幅擴張廣體客機機隊，預計在A350廣體客機加入後再加上北美航線的開航，2023年飛機餐供餐營收有望較大幅成長，預計明年將貢獻4000-5000萬的營業額，加上旗下燒肉店持續展店，估明年整體營收挑戰50%以上的成長。

橘焱胡同公布11月自結合併營收為0.57億元，年增2.47%；累計前11月合併營收6.07億元，年增8.97%。看好後疫情時代餐飲市場的發展，橘焱胡同將針對「胡同燒肉」及「胡同裏」積極拓點，也將代理新的日系品牌來台灣設點，此外，將持續發展跨業態與通路的聯名餐飲、空廚以及線上商城，透過多角化經營讓橘焱胡同受惠於全方位客群佈局有成，使營收與獲利均可持續穩定向上。

橘焱胡同表示，2023年集團展店將以台灣地區為主，其中胡同燒肉12號店及於日本地區獲米其林餐盤推薦之代理品牌（うなぎ四代目菊かわ）將於明年初1月6號於第一大飯店開幕。

電商部分，為迎接耶誕送禮商機，胡同線上商城推出「我不是胖虎」聯名商品限時特惠折扣，此外，也將推出聯名商品，如「胡同裏的心港點-經典團聚好食組」及「胡同裏的貓-焦糖海鹽巧克力生乳捲」，及年節市場福袋、年菜組「胡同-經典涮嘴福袋組」、「阿榮師X胡同聯名年菜組合」，並同步為企業客戶提供客製化禮盒服務。

營收 餐飲 星宇航空

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