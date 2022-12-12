巨大要求供應商延票45天 銀行團採這兩大行動

全球自行車產業龍頭巨大（9921）上周無預警發信給協力供應商，要求展延給付票款45天，引市場關注。據透露，巨大今（12）日也主動電洽主力債權行，說明情況，債權行將採兩路並進，一、確認巨大供應商是否支持，二、實地拜訪巨大進一步了解狀況。

銀行高層說，巨大向各債權行說明已獲得供應商支持，願意延後收票款，就目前來看，巨大繳息正常、也做了增資的財務改善計畫，「銀行雨天沒道理收傘」。

據了解，巨大並未有聯貸案，多是自貸案，過去也因財務數字、公司治理佳又配合政府政策（發展YOU-BIKE），讓各債權行都非常有信心，各債權行初步判斷巨大財務能力應沒有問題。

另一家銀行主管也說，受到景氣下滑影響，巨大腳踏車外銷轉差、最終消費端需求不振，但事實上，腳踏車整體高庫存在半年前就已經發生了，巨大有做了增資財務改善、也跟供應商協調延後付款，銀行對巨大後市仍有信心。

各債權行初步將採兩大行動，一、確認巨大供應商是否支持，延後收票款，二、實地訪查巨大狀況，了解財務、銷售量、庫存等財業務狀況。