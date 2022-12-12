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政策成壓垮房市最後一根稻草？房仲：明年可能有感降價

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房價高漲，讓不少民眾苦不堪言。據悉，民進黨團將於下周排審《平均地權條例》修法草案，預計本會期三讀通過。對此，房仲業者認為，明年市場預期景氣不好，加上諸多利空打擊，打炒房政策可能是壓垮房市最後一根稻草，外界最關心的建案降價，有可能在修法前就可見到。

內政部去年底宣布修正《平均地權條例》，包括嚴懲炒作、限制預售屋換約轉售、解約申報登錄、管制私法人購屋、建立檢舉獎金制度等。

全球居不動產情報室總監陳炳辰認為，不少建商著眼的是兩三年後的房市狀態，也是許多新案開價依舊偏高的因素，此法案猶如緊箍咒，同步限縮未來谷底翻身幅度，央行先前打炒房政策是否階段性退場，將是可觀察重點，否則同步在建商、買方兩造嚴律下，有可能在新法實施前夕就見建案明確降價。

不過，另一方面，國人對房市政策常有習慣性，一時的買氣暫歇無法改變有土斯有財的成就資產思維，即便有機會看到房市價量冷靜，房市投資戲法變化多，在如持有稅低、租屋效益高等吸引力下，推測仍是短空長多狀況。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，政策上路後，可能有兩個情境，要是有落日時間，市場可能會因為受到驚嚇導致平轉暴增，或是建案稍微降價，惟幅度不會太大，主要是降價幅度太多的話，會乾脆退給建商。

倘若沒有落日時間，那持有人受不了，就會選擇解約，這對財務體質不佳的業者會雪上加霜，換言之，中小型建商面臨的危機最大，後續恐有爛危樓疑慮，需要多加注意。

展望明年房市，徐佳馨指出，打炒房政策，加上總經走衰等諸多利空，預期明年交易量將持續量縮一成左右，買賣移轉棟數恐面臨30萬保衛戰。

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