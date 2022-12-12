國輻中心攜手陽翼先進 二度送類病毒樣品上太空做實驗

台灣太空服務業者陽翼先進科技與國家同步輻射研究中心合作， 協同日本太空業者Space BD，11月27日搭乘SpaceX火箭，第二度將「類病毒顆粒與病毒蛋白 」樣本送至國際太空站（International Space Station, ISS ），進行為期45天的蛋白質結晶生長實驗。

陽翼先進指出，45天後晶體樣本將回到國輻中心進一步分析，此實驗有助於在更短時間獲得更高品質的蛋白質結晶，進而獲得高解析度病毒結構資訊，供疫苗或藥物開發之用。

國輻中心生命科學小組團隊在去年底進行太空蛋白質結晶生長實驗，是台灣第一次在ISS進行生化實驗，主因在太空微重力環境之中， 自由度高，蛋白質晶體容易長得更大、更規則有序。類病毒顆粒樣本送至ISS約一個月，就取得在實驗室需要三個月時間的完整晶體進行分析，今年再度攜手陽翼先進，送樣本上太空培養蛋白質結晶。

陽翼指出，與日本Space BD公司合作，「類病毒晶體與病毒蛋白 」實驗樣品從國輻中心以攝氏零下20度低溫快遞至日本，轉往美國後搭火箭上太空到ISS進行研究。未來利用同步輻射高強度 X光及 「 蛋白質結晶學技術」分析這些晶體以獲得原子等級的病毒結構資訊， 可深入瞭解病毒構造及其侵入宿主細胞的關鍵機制，有利開發更具專一性疫苗或藥物，縮短開發時間與成本。

陽翼執行長張懷謙表示，國輻中心的實驗是非常有意義的合作案，能帶動大家對太空的想像力。ISS為多國合作建造 、共同營運的科學實驗室，微重力環境提供了獨一無二的實驗條件，在太空運行超過 20年，國外學術單位到太空進行蛋白質結晶生長實驗也已行之有年，但在台灣還是相當前衛的做法。