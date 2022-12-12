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華航勇奪DJSI全球航空業第一 連七年入選

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航連續７年入選DJSI道瓊永續指數，榮獲全球航空產業第一名。華航提供
華航連續７年入選DJSI道瓊永續指數，榮獲全球航空產業第一名。華航提供

2022 年道瓊永續指數評選結果（Dow Jones Sustainability Indices, DJSI）出爐，華航（2610）刷新歷史排名及得分雙紀錄，勇獲全球第一，為台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一且連續七年入選新興市場成分股的航空公司，創下台灣運輸業嶄新里程碑。華航也特別在 12 月 16 日歡慶企業周年時，首創推行台灣出發航班全面「淨零碳飛行」，為當日所有旅客實踐「碳中和」，以實際行動宣示與地球共好決心。

DJSI 為全球最具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球公司（S&P Global）透過評鑑全球 61 個產業於環境、社會、公司治理（ESG）等永續發展表現，選拔出各產業績效前 10% 的企業，今年台灣共有 33 家企業入選。華航從全球參與評選的 57 家航空公司脫穎而出，整體成績為全球航空產業第一名。

根據 DJSI 評比結果，華航在環境面與社會面獲全球航空產業最高分，也於環境報告、社會報告、人力資本發展、企業公民與慈善公益、乘客安全、永續行銷及品牌認知等評選題組拿下滿分，連同環境政策與管理系統、營運生態效益、氣候策略、剩食與廢棄物等共10 項取得航空產業最高分，展現企業營運策略成功結合永續理念，讓世界看見台灣運輸業的永續力。

做為全球航空 ESG 永續龍頭，華航也宣布在 12 月 16 日慶祝企業營運 63 周年當日，藉由與環保專業組織合作的「環保旅程（ECO Travel）」碳抵換平台，為所有台灣出發的航班執行「淨零碳飛行」，透過國際認證的高品質碳抵換額度，以行動支持再生能源專案發展，促進全球能源轉型。華航期盼透過這項國內運輸業首創的大規模「碳中和」作為，實踐 ESG 永續經營，也拋磚引玉邀請旅客共同響應環保，鼓勵乘坐大眾交通工具前往機場、使用網路報到、預選餐點及自備免稅品環保袋等，一起支持減碳。

華航重視氣候變遷，不僅為台灣首家簽署並積極落實氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD）倡議的航空公司，發布全球航空業首份 TCFD 獨立報告，簽署科學基礎減量目標倡議（SBTi）承諾，近年亦加速引進環保節能777-300ER、A350、A321neo、777F 及 787 等新世代航機，優化飛航操作與地面設施效率、使用永續航空燃油(Sustainable Aviation Fuel, SAF)、設置再生能源、強化航機修護與性能保養、力行航機減重、推展電動運具等作業，並將 ESG 永續管理層面擴及集團與供應鏈，致力提升飛行效率與降低整體營運碳排放量，使碳排效率位列亞太航空標竿，積極落實 2050 年淨零碳排目標。

華航支持聯合國永續發展目標 （Sustainable Development Goals, SDGs）並納入公司核心理念及永續策略，積極推動 ESG 永續作為；疫情期間，華航擔負防疫物資、緊急醫療用品及新冠疫苗等載運任務，並在全球各地完成多次疫苗運送，總計達 1 億 2 千萬劑；近期更延續取得國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸認證，彰顯華航優質醫藥運輸的量能。

華航亦不遺餘力培育人才，宣布加入「台灣人才永續行動聯盟」，持續推動與倡議人才永續；為落實企業公民，華航長期關注社會議題與弱勢族群，並以實際行動給予支持，特別準備餐盒慰勞醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線防疫人員在疫情期間的辛苦付出；另長期舉辦圍爐、敬老、植樹、淨灘與志工教學等公益活動，致力回饋社會。

華航長期深耕 ESG 永續作為，受國內外多方肯定，今年獲頒行政院國家永續發展委員會「國家永續發展獎」、環保署「國家企業環保獎-巨擘獎」等國家級獎項表揚，更榮獲 S&P Global 2022 永續年鑑評比「航空業銀級獎（Silver Class）」，常年入選英國富時永續指數系列（FTSE4GoodIndex Series）及台灣永續指數等成分股，且連續獲得全球企業永續獎（GCSA）及台灣企業永續獎（TCSA）等榮耀。

華航 環保 ESG

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