佐登11月營收年增23% 城堡經濟發威、智慧工廠本月投產

佐登-KY（4190）公告11月合併營收2.89億，年增23%，在佐登妮絲城堡生技園區助攻下，表現亮眼，12月佐登妮絲城堡推出星海聖誕節、智慧工廠也將投入運營生產，還有大陸封控政策調整，公司看好，集團營收有望再創紀錄。

佐登妮絲城堡10月正式加入營運行列，在國外旅遊受限和最美城堡的話題炒熱下，試營運便創下單日最高紀錄超過3萬人、單月超過30萬人次入園的驚人表現。11月份起恢復正常票價，城堡風潮、「一秒到歐洲」的魅力依舊不減，入園入數雖較10月份下降，提袋率及人均消費卻有大幅提升，整個園區觀光營收為佐登妮絲集團營收注入強大動能，緩解近期大陸防疫政策以及疫情變化所造成集團大陸方面營收的影響。

12月初大陸逐步放寬防疫管制政策，在解封及隔離、檢測鬆綁後，卸下口罩的商機來臨，佐登妮絲全球業務涵蓋生活美容、醫學美容及保健食品，解封後個人提升免疫力的保健食品需求大增外，卸下口罩的美麗商機蠢蠢欲動，12月份台灣推出Hello Kitty在集團通路展開大型的會員回店活動，美容SPA、醫美、保健食品需求可望同步看升。

在觀光方面，隨著國外旅客增加和年底出遊潮，佐登妮絲城堡11月25日展開為期超過一個月的星海聖誕節，園區以百萬燈光化身最美星海，並在每天晚上定時將下雪花，宛如置身歐正夢幻童話城堡般，自檔期開跑以來入園人數激增，更吸引不少民眾網美前往拍照，加上12月製造中心將開始啟用生產，集團營收可望再注入一波成長。