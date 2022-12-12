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「每戶財富1,263萬」引鄉民嘲諷 原來他們住這裡

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台北市文山區街景。圖／台灣房屋提供
台北市文山區街景。圖／台灣房屋提供

主計總處日前發布國情通報，2020年底家庭平均每戶擁有資產為1,263萬元，戶戶有千萬身家，掀PTT論壇熱議。台灣房屋統計金融聯徵中心最新申貸資料，全台七大都會區總價1,200~1,300萬元的購屋熱門申貸路段前三名，近半都在新興重劃區

排名第一熱門路段包括台北市文山區忠順街一段、新北市樹林區學勤路、桃園市中壢區光輝三街、新竹縣竹北市中華路、台中市烏日區高鐵三路、台南市安平區永華路、以及高雄市鳳山區光遠路。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，台灣每戶家庭財富1,263萬元，讓不少人覺得不可思議，PTT很多鄉民嘲諷「對不起是我拉低水平」、「全台灣只有我沒錢」、「我跟郭台銘平均我也變成有錢人了」。

不過隨著房市連續多年多頭，房地產價格來到高點，總價1,300萬元上下房產其實選擇仍受限，不是在地生活圈等較平價的第二重點商圈，就是趨向新興重劃區。其中新興重劃區因市容新穎、規劃周全且具建設前景，因廣受民眾青睞。

進一步觀察各都的熱門購屋區段，台北以文山區為主力，雖然距離市區較外圍，但發展相當成熟；新北中和南勢角也有相似的條件，成熟的市集和便利的捷運，讓距離不再是購屋考量重點。北大和江翠重劃區近有著較親民的房價與較新的屋齡，獲得大眾的喜愛。

台灣房屋青埔直營門市店長廖國順表示，桃竹地區受惠於航空城等計畫以及科學園區紅利，近期人口成長快速，交通條件逐漸成熟，除了舊商圈之外還有許多重劃區的新建案可以挑選，在選擇上比較多元，可以讓購屋族滿足自己實際的需求。

像是壢商商圈本身就發展多年成熟穩定，青埔商圈近年有著相當大的關注度，小檜溪重劃區近期強勢崛起，交易量已經衝到路段前三，未來值得持續關注。

台南安平本來就是歷史悠久的古都，擁有深厚的歷史文化底蘊以及安平港的水運交通資源，其中永華商圈本身除了有市政府的行政區位優勢，近年市府更是積極建設安平港區，使該商圈除了新的建案之外，仍保有相當豐富的機能條件，是當地重點發展區。

大橋重劃區原本即因地方人口快速成長，周邊住宅明顯不足才規劃的重劃區，近國道一號，且有大橋火車站經過，距離奇美醫院也相當近，同樣是舊商圈內的新重劃區，省去了新興區域逐漸成熟的階段，直接享受機能便利。

江怡慧分析，近年全國各地推出大量重劃區，觀察發現，機能條件依是購屋族考量重點，有別於動輒上百公頃的大型重劃區，舊商圈周邊的小型重劃區具備機能條件與屋齡優勢，新舊交替發展的同時提升了市容，並滿足了民眾居住的需求，成了近年購屋的主流。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

重劃區 建案 PTT 北市

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