尾牙接單旺！王品接單已七成滿、瓦城訂席量年增四成

台灣疫情雖然逐漸緩和，防疫鬆綁，但許多大型企業今年的尾牙，仍然以「部門聚餐」為主要型態，嘉惠餐廳型態的餐飲股。王品（2727）旗下24個品牌餐廳，從11月起就陸續接到企業的尾牙訂位，12月和明年元月目前已有七成以上的聚餐訂位。瓦城（2729）也表示，藉由優惠套餐搭配高額獎金，成功引起各品牌的熱烈訂席諮詢，其中「瓦城」為年末聚餐首選，訂席量較去年大幅提升達四成。

王品表示，後疫情時代企業尾牙、聚餐需求質變，看好小桌化、精緻化聚餐需求，旗下米其林一星餐廳「莆田」推出聖誕造型功夫菜吸睛，品牌理念是「大聚小聚，隨時都可以聚。「陶板屋」則以「歲末陶心感謝祭」回饋顧客，消費10客套餐即可享套餐價88折，瞄準年底聚餐需求。「嚮辣和牛麻辣鍋」則以「肉肉聖誕樹」為用餐增加亮點。

王品表示，今年還是有很多大型公司不辦大型尾牙，發「現金」補助各部門尾牙，所以聚餐訂位需求近期明顯增溫，特別是旗下桌餐型的品牌，如享鴨、莆田、青花驕，以及傳統優勢王品牛排、西堤和陶板屋，企業尾牙、年末聚餐旺季效應明顯。

瓦城11月初集結旗下品牌推出「尾牙春酒 歡樂饗宴」專案，根據各品牌屬性規劃不同規模的多人優惠套餐，同時祭出抽獎活動，每月抽出一位消費者贈「五萬元旅遊金」，直至2023年2月底將共抽出四名幸運得主，3月再加碼抽出「十萬元旅遊金」得獎者一名。藉由優惠套餐搭配高額獎金，成功引起各品牌的熱烈訂席諮詢。