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杏一商場年底再擴3座 兩岸規模來到26座

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

杏一（4175）經營商場有成，雖近一兩年受新冠肺炎疫情、醫院管制衝擊，看病人潮銳減，杏一商場積極協助攤商向外拓展客源與商機，且今年年底前新拓展3座商場，屏榮醫院商場、義大醫院商場以及北市聯合醫院陽明院區。其中，義大商場和屏榮商場均於今年11月正式對外營運，持續積極進行招商，北市聯合醫院陽明院區甫得標，正在裝修中，目前兩岸商場總計26座。

政府逐步放寬因應疫情相關管制，全國醫院住院病人自12月10日起有條件開放探病，探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為限。隨著醫院逐漸鬆綁，杏一作為醫院診療與居家照護的橋樑，在醫院型與社區型的門市以及醫院型商場發展將帶來積極正面的效益，挹注11月營收為5.59億元，年增率成長3.65%，創歷年同期新高；累計前11月營收為64.97億元，較去年同期成長10.39%，亦是同期新高。

杏一截至今年底兩岸商場總計26座，營運模式以租金收入為主，其中，台灣醫院型商場共有18座，4座則是經營學校商場。杏一表示，商場服務對象雖以醫院病人、家屬和學校師生為主，近年受疫情衝擊，衍生新營運模式，杏一商場為協助攤商拓展商機，以團購為攤商引進更多消費族群，藉此共同擴大知名度，提高收益。

杏一未來商場也規劃將版圖擴張至社區，預期設立社區型商場，鎖定標的坪數約200-400坪，採複合式經營，並且將採過去與知名品牌異業結盟模式，藉由杏一門市不同性質零售通絡，或主題餐廳等強強聯手效應，共同創造新商機。

疫情 義大

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