台廠扮電動車後勤支援 也是大贏家

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

歐美大廠強攻電動車領域卓然有成，日系廠「十年磨劍」且有橫掃市場的雄心，未來十年，在東西方大車廠陣營競逐下，台廠均扮演主要後勤支援要角，也將成最大贏家。

美商特斯拉原本即是以電動車起家；歐系車廠中，無論是VOLVO、AUDI、PORSCHE或是雙B都大量推出電動車款；日系車廠腳步明顯較遲，但也因此提供台廠更大的揮灑空間。

其中，日本豐田去年12月發布全球電動車戰略，擬於2030年前投入700億美元（逾新台幣2.1兆元）開發30款電動車，同時也對外展示未來三年將陸續推出的16款車型，並喊出2030年起年銷量要達到350萬輛的目標，第一考量的合作對象即是台系供應鏈。

此前，豐田以油電混合動力車作為節能減碳的主力產品，因為油耗表現佳且無里程焦慮，是日系車的強項。不過隨著各國政策不同，豐田根據各國能源與產業政策提供實現碳中和的「全產品線」選擇，發展電動車腳步因而加快。

台灣供應鏈透露，目前日系車廠電動車比重仍不高，隨著豐田加快發展電動車領軍，有望推升台灣零組件廠來自日系車廠的營收規模擴大。

業者指出，電動車科技不斷進化，台灣相關零組件廠有國際出貨實績，技術也不斷提升，可望比他國業者更容易取得訂單，包括車用顯示器、電動駕駛系統、車燈控制等。日系車廠因屬於後進者，對台廠的商機才剛要開始。

電動車 日系車 豐田

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