生技大咖IPO 擬棄美返台

旅美生醫巨擘楊育民與細胞治療專家蕭世嘉共同創立，總部位在美國舊金山的生技公司育世博，近日傳出有意放棄在美國那斯達克（Nasdaq）上市，擬回台灣資本市場掛牌。

育世博背後股東都大有來頭，包括鴻海集團創辦人郭台銘、松翰科技董事長陳賢哲、Yahoo創辦人楊致遠等科技大咖。據悉，育世博本月召開董事會討論相關議案，一旦確定回台掛牌，預料將推動資金匯流再生醫療、細胞治療族群，為台股引爆新一波生技投資熱潮。

育世博創立於2017年，是一家研發新世代癌症細胞免疫療法的公司，核心技術心是由執行長蕭世嘉發明的「抗體-細胞接合技術（ACC）」，ACE1831已經通過美國食品藥物管理局（FDA）核准，正執行一期人體臨床試驗；另有一項產品ACE1702，早在2020年7月已將大陸、港澳地區臨床研究及商品化優先權，授權給港股藥明巨諾（JW Therapeutics）公司。

蕭世嘉現年僅40歲，但他和楊育民創立的育世博，迄今已吸引許多知名的「富爸爸」投資，最大股東是陳賢哲，另外重量級股東還包括郭台銘、楊致遠、晟德集團前董座林榮錦等人。其餘法人股東還包括長聖國際、玉山、益鼎、中加、國泰及多家電子業和傳產公司。

對於回台掛牌計畫，育世博證實，董事會已授權蕭世嘉進行評估，但強調尚未定案。據了解，育世博最快本月或下個月召開董事會討論相關議案，由於董事會有幾位國際型投資法人，一旦育世博確定在台掛牌，董事成員勢將調整，至於既有成員是否可能加碼或引入新的重量級人士加入，也備受矚目。

育世博創立以來，已完成三輪募資，截至去年11月累積募資金額1億6,600萬美元，公司估值3億美元。包括陳賢哲、楊致遠都是去年11月參與C輪募資成為股東，郭台銘是去年上半年參與B輪私募。

楊育民曾說明，未來十年將是基因治療與細胞治療時代，完成C輪募資之後，將用來推進兩項異體現成型（off-the-shelf）細胞新藥的臨床試驗，包括ACE1702靶向HER2之多種實體癌、以及ACE1831靶向CD20血液腫瘤，育世博希望每年都能推出一項新的細胞治療藥物。雖然總部設在舊金山，但是研發核心設在台灣，因此育世博在台灣也有兩家CDMO（委託開發與製造）合作夥伴，分別為永昕生醫及仲恩生醫兩家公司。