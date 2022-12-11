經濟選書／模仿欲望 隨人起舞

2020年2月3日及4日，電動車特斯拉的股票拉升狂飆超過50%。在此之前的四個月期間，特斯拉的股價已經成長為兩倍。2月4日收盤之時，特斯拉的股價創下四個月成長為四倍的紀錄。

特斯拉上市已經將近十年。它不是首次公開發行（IPO）的新公司（如果是IPO公司，這種價格走勢和波動性就不是那麼反常）。究竟是什麼新聞在推升股價？

其實沒有什麼不尋常的事。這家公司第三及第四季的盈餘超出預期。此外，它的中國廠也傳來好消息。不過，我們仍舊很難看出究竟是什麼在推動這波瘋狂的漲勢。

2019年10月之前，特斯拉似乎在災難邊緣。執行長馬斯克因其反覆無常的行為擾亂市場，而投資人也想知道，公司在12個月內燒掉35億美元之後，如何還能生存。特斯拉的報告顯示，2019年上半年虧損10億美元。然後股價就出現這一波爆漲。

專業的分析師感到不解。汽車業前高階主管鮑伯・盧茨在BBC播客節目「每日財經」表示，「我與高盛的人聊過，他們都是解釋股價世界一流的專 家，但是他們現在也在問我，我知不知道特斯拉的股價到底怎麼了。」沒有人相信特斯拉的股價走勢與「現實」相應。但是，它確實與現實相呼應——只不過那不是多數分析師所接受的現實。套句莎士比亞的話，天地之間的事物總是比他們的投資哲學所夢想的要多。

金融領域的浪漫謊言就是那個「效率市場」假說（與「理性預期」密切相關，這是另一個假說）。效率市場理論相信，資產價格反映了所有可得的資訊。公司新聞、投資人的預期、當前事件、政治新聞等所有可能影響公司價值的事物，全都假定可以完美地反映在股價裡。隨著時間變化，價格也會因為新資訊出現而改變。

但是，除了資訊之外，還有更多事物可以用來理解市場與人。

有一些數據應該可以提醒特斯拉的投資人，推動股價的不只是資訊。2月4日，也就是股價飆高的第二天，超過550億美元的特斯拉股票換手——在當時比歷史上任何股票都要多。

同一天，只要在Google打出「我應該」（Should I），自動完成問句的建議選項是：「我應該買特斯拉股票嗎？」

數百萬人在Google上搜尋，想知道其他人是否想買特斯拉股票，以確定自己是否應該買特斯拉股票。在我看來，這不只是資訊。這是模仿欲望。

欲望不是數據引發的作用，而是其他人的欲望所引發的作用。股市分析師所提出的「集體精神錯亂」也不是那麼地精神錯亂。那是吉拉爾在50多年前所發現的模仿欲望的現象。

（摘自《模仿欲望》，天下文化出版）