生技業界 期待政策紅利加碼

細胞治療大咖公司育世博擬回台掛牌，業內人士說，政府近期大力推動「再生醫療雙法」上路具備誘因，若能持續加碼政策紅利，應能吸引更多類似育世博這樣的指標生醫公司來台，將台灣打造成全球再生醫療產業籌資重鎮。

衛福部研擬的「再生醫療雙法」正在緊鑼密鼓規劃，衛福部次長石崇良日前公開場合說明，「再生醫療雙法」已經送進行政院審議，有望在立法院下個會期成為優先法案；長期關注再生醫療立法的立委邱泰源也說明，再生醫療立法已逐步取得共識，期許儘快推行上路。

法人分析，「再生醫療雙法」中的《再生醫療製劑管理條例》攸關細胞治療走向製劑發展，若順利通過，將可讓細胞治療藥物在符合條件的特定疾病項目，只需完成二期臨床試驗，就可獲得附有條件的藥證許可，上市時間從十年縮短到五年，這對發展細胞治療公司極具吸引力。

另一方面，去年10月起隨著美國聯準會升息、縮表，導致全球資本市場生技股價值大幅下調，香港及大陸股市均已下跌60%至75%，生醫股IPO估值也下降80%；相較之下，國內生技股今年下半年起雖然也受到國際資金退潮的波及，但是到了近期再度回溫，相較於海外市場呈相對抗跌格局。

寬量國際策略長谷月涵日前表示，美國實行壓低藥價政策，生技產業的投資報酬率已從2010年的10%下降為目前的2%，因此在美國資本市場，「投資報酬率低」已是生技產業面臨的挑戰。