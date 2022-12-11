第三屆青年公益競賽後山黑客松 成果亮眼

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
第三屆青年公益競賽後山黑客松，活動成果在華山1914文創園區展現。小鎮文創提供
第三屆青年公益競賽後山黑客松，活動成果在華山1914文創園區展現。小鎮文創提供

為了減少鄉鎮數位落差、同時導入更多支持的力量，社團法人台灣公益聯盟與小鎮文創、小鎮智能、小鎮風土以及東華大學共同舉辦「第三屆青年公益競賽後山黑客松」活動。活動成果也在華山1914文創園區展現在民眾面前，讓更多人看見家鄉的無限可能與想像

本屆活動從9月份開始徵件，吸引了包含國小到大學各年齡層的學生參加，不僅看見了許多年輕學子新的想法與思維，更匯集來自不同地方的多元觀點，碰撞出精彩的火花。

小鎮文創負責人何培鈞表示，很高興能有機會與台灣公益聯盟一起合辦這樣的活動，為後山偏鄉導入更多數位人才，尤其樂見地方創生的漫漫長路上，有非營利組織的陪伴，用公益的觀點共伴地方發展。

何培鈞指出，在城鄉發展過程中，尤其在地方創生領域，需要透過更多的科技能量來解決距離問題。

這次公益競賽是透過小鎮智能團隊，以「區塊鏈」技術為骨幹，聚焦在地方議題、促進地方公益發展以及影響力為方向進行企劃，招募台灣各地對競賽有興趣的大專院校院青年組隊報名參加，希望能讓數位優勢進入到台灣社區創生發展過程，成為重要決策評估系統的依據。

台灣公益聯盟創辦人鄭龍水博士指出，今年公益競賽邁入第三屆，競賽開發過程中，看見了青年學子許多新思維與創意想像，能夠透過這樣的模式將數位人才引進台灣偏遠鄉鎮部落。

對非營利組織而言，青年數位人才與數位工具除了能突破過往以觀光為主的發展模式，更為這些瀕臨式微的偏鄉部落注入新的活水，可以說是一種公益結合科技的城鄉數位基礎工程。

這次競賽，特別邀請青發署暑長陳雪玉擔任評審，透過她多年陪伴青年在地方蹲點的經驗，提供給參賽團隊，更多不同的思維與視角。如果未來台灣的數位人文科技，可以透過結合教育、從國小紮根到大學深化慢慢發展起來，讓科技發展與應用更有溫度，將會是一個台灣科技人文教育的典範與開始。

文創 偏鄉

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