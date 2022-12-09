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獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

家戶人口數再創新低 今年10月平均每戶只剩2.56人

經濟日報／ 記者陳美玲／即時報導

據內政部統計資料顯示，今年10月全國平均家戶人數為2.56人，六都中家戶人口最精簡的是台北市的2.35人，其次為高雄市的2.4人，新北市的2.44人，桃園市為2.6人、台中市2.72人、台南市2.59人，看得出房價愈高的區域，以及都市程度愈高的都會區，人口數量愈為精簡。

交叉比對實價登錄資料發現，今年屋齡五年內的新屋中，全國二房成交比重達30.5%，超越三房的28.7%，六都除了台南市以外，其餘都會區二房產品比重均超過三房。

信義房屋（9940）不動產企研室專案經理曾敬德指出，戶量人數從2009年跌破每戶三人後，家庭人口數趨勢就一路走跌，反映出長期性的家庭型態的組成改變，小家庭、頂客族、單身戶成為主要的家戶組成。

曾敬德表示，開發商也因應長期的人口改變，加上高房價影響，建商推案規劃轉為擴大兩房產品，也順利吸引房市首購買方。

房價 建商

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