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愛山林建設明年代銷量衝1,500億 2025年新竹建案入帳、營運攀高峰

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
愛山林建設董事長祝文宇今（9）日在法說會後指出，明年代銷事業規模約在1,476億元，與去年相差無幾，另外，明年起愛山林建設營運將明顯逐年成長，有機會在2025年達到營運高峰。記者陳美玲／攝影
愛山林建設董事長祝文宇今（9）日在法說會後指出，明年代銷事業規模約在1,476億元，與去年相差無幾，另外，明年起愛山林建設營運將明顯逐年成長，有機會在2025年達到營運高峰。記者陳美玲／攝影

愛山林建設（2540）董事長祝文宇今（9）日在法說會後指出，明年代銷事業規模約在1,476億元，與去年相差無幾，不過建設事業將加大，規劃推出五筆新案、總銷合計挑戰250億元；他強調，明年起愛山林建設營運將明顯逐年成長，有機會在2025年達到營運高峰。

愛山林建設今公告決議辦理現金增資發行新股，發行總股數以不超過2,400萬股、2.4萬張為限；祝文宇表示，由於銀行土建融緊縮，加上集團土地快速開發，這些都需要資金靈活運用，因此才會辦理現增，且股利發放以7.5元股票、搭配2.5元現金。

祝文宇強調，在旗下土地快速開發之下，公司手中需要充沛資金，因此接下來愛山林建設股本將會擴大，目標希望未來資本額能維持在50億元左右。

愛山林建設暨甲山林廣告總經理張境在指出，愛山林建設去年新案去化超過700億元，今年建案銷售逾600億元，銷售上維持高能見度。新代銷案部分，目前公司在手銷售建案案量約855億元，明年初估新接代銷案約1,476億元。

至於建設事業方面，祝文宇表示，明年規劃推出五筆新案、總銷合計挑戰250億元，包括143億元「新竹帝寶」、23億元「帝景6號」、37億元「市政官邸2號」、44億元「市政官邸3號」、「龍江路案」（只租不售）。

祝文宇指出，在建案持續開發下，明年起建案貢獻業績比重將加大，尤其在「新竹帝寶」系列案逐年挹注下，營運逐年成長，有機會在2025年攀上高峰。

建案 帝寶

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