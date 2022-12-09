祝文宇：看好明年北北基竹房市 房價危險區「不要再問我了」

今年六月，甲山林機構董事長祝文宇在股東會後「房價泡沫說」、開出市場示警第一槍；真性情的他今（9）日在法說會後、對於房市後勢看法明顯轉趨低調不願表態、說太多。

祝文宇坦言，「我都照實講，但上次說完，接受到很多關切，對於接下來房市，他只能說，最壞的情況已經過了，他就是看好供不應求的地區，像是北北基、新竹，供過於求的地方一定降價，至於哪些地方，不要再問我了」。

祝文宇指出，近年房市都漲蛋白區，主因營造成本大漲，推升房價攀升，在價格考量下，加上年輕人較喜愛住新房子，剛需買方移往蛋白區，是這一波蛋白區上漲的關鍵。

他強調，選後房市至今，干擾房市的變因都穩定下來了，像是戰爭、疫情、選舉等，另外股市、匯市也沒有再下挫，「房市最壞的情況已過了」，選後來人、成交逐步回籠，市場開始安定下來了。

展望明年，祝文宇強調，供過於求的地方一定降價，「哪些地方，我不能再講了」，他只能說，公司願意代銷案子就是供不應求的都會區，像是北北基、新竹，他都很看好，他的看法至今不變，「價格會漲會跌，取決於有沒有人住」，北北基、新竹房價有機會往上發展。

祝文宇指出，選後房市就是個案表現，甲山林、愛山林（2540）代銷新建案就是務實開價，像是三重捷運先嗇宮旁的「都廳大院」，市場預期每坪會以7字頭公開，但茂德、愛山林就是務實開價，目前每坪成交價在6字頭，所以買方出手踴躍。

愛山林建設暨甲山林廣告總經理張境在指出，現在市場氛圍勢不錯，沒有很好也沒有很差，跟2017年狀況是完全不一樣，尤其現階段市場物價、通膨還在，所以置產需求買方還是有出手、市場不會很差，「有建案零成交是因為開價過高，建案過高的開價只是遏止建案生命週期，出現零成交就很合理」。

張境在表示，現階段房市就是剛性需求、小坪數為主流，另外投資置產需求仍在，選後來人、成交比選前增加10%。