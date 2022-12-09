羅時儒接任台中市不動產開發公會新世代委員會會長

肩負傳承與創新重任，台中市不動產開發公會「新世代委員會」完成第十屆會長交接，在榮譽理事長豐邑建設總經理邱崇喆見證下，第九屆會長-富旺國際（6219）副總經理林祐任卸下重任圓滿交棒，並由第十屆會長-帝闊建設協理羅時儒接任。

林祐任表示，中部建商除了團結，組織性也相當強大，同業間一向保持良好互動，近年新世代會員數成長快速，迄今累計已破百名。

如此蓬勃發展不僅深獲友會肯定，更須感謝現任理事長富旺國際董事長林正雄，以及三位榮譽理事長龍寶建設董事長張麗莉、嘉磐建設董事長魏嘉銘、豐邑建設總經理邱崇喆等前輩無私支持與大力相挺，也讓他深刻了解到，新世代委員會有著「十年磨一劍」、接軌國際眼界的全新使命。

近年建築美學意識抬頭，力求表現青出於藍的新世代委員會，透過各項產業論壇和建築參訪持續累積專業。林祐任也提到，因應疫情，今年5月例會改為線上會議模式，創下500多人次參與紀錄，11月出發德國進行交流參訪，也是收穫滿滿、完美落幕。

「台中不只宜居，在建築前輩們用心雕琢和堅持下，市容和建築也是公認最漂亮的」林祐任說，新世代委員會有著傳承和歷練的課題，他很有信心，第十屆將有一個最美好的、嶄新的開端。

今年交接典禮，首次於普立茲克建築獎得主─伊東豊雄設計，台中麗明營造施工的國家歌劇院舉辦，參與來賓突破200多人，除可一睹大師作品，更能就近欣賞七期璀璨夜景，讓所有與會來賓、外縣市友會代表，齊步見證台中市穩健茁壯的建築與美學實力。

羅時儒表示，有鑑於建築業邁入新世代數位轉型、推案需從網路社群進行布局，加上目前新世代委員會有許多八年級新血加入，接任後他將善用媒體公關、行銷企劃的人脈與專長，跳出舒適圈，多方舉辦設計、美學與行銷相關的講座論壇。

羅時儒希望在充實與深化專業的同時，努力拉近會員距離，或許無法立竿見影，但有人先撒下種籽努力澆灌，才能期待未來的豐厚收穫。