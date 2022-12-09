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貨櫃三雄縮減運第一槍！萬海出售10艘舊船 直接送拆解

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬海縮減運力開第一槍，因應新船隊加入，十艘老舊船舶出售拆解。圖為基隆港萬海貨運的船隻停泊碼頭，工人裝卸貨櫃。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
萬海縮減運力開第一槍，因應新船隊加入，十艘老舊船舶出售拆解。圖為基隆港萬海貨運的船隻停泊碼頭，工人裝卸貨櫃。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

萬海（2615）縮減運力開第一槍，因應新船隊加入，十艘老舊船舶出售拆解，標單收件日期為12月16日止，這十艘買家不能再將船舶投入市場營運，買家需是綠色環保拆船廠直接進行拆解。

萬海現行船隊中船齡超過20年的老船占20%以上，公司原本已有既定計畫進行船舶汰舊換新，因此之前向日本造船廠續訂24艘3,000TEU新船，並於今年再向台船購買4艘，今年新船已經開始陸續加入，

萬海表示，原本舊船就要陸續汰換，然而前兩年疫情導致全球嚴重塞港，市場嚴重缺船的狀況，萬海才不得不暫緩舊船汰換的計畫，以提供客戶足夠的艙位出貨，隨著近期疫情趨緩，航運作業也逐漸恢復正常，因應市場變動，兼顧各裝貨港的客戶出貨需求，部分航線與船型配置已經不合適，因此主動調整船隊規劃。

根據統計，萬海2022年新造節能船共12艘，目前已交8艘，年底前還有4艘新船待交，其中，3艘是3,013Teu、 1艘1.31萬Teu，加上二手船8艘，全年共交20艘；至於明年2023新造節能船共20艘，其中，10艘3000Teu、101.3萬TEU，加上新購置台船4艘3000Teu，共交24艘。

另一方面國際環保法規EEXI及CII將於2023年1月1日生效，新船的油耗、碳排及能源效率與老船相比，皆有優越的表現，萬海綜合評估後，隨著新船陸續交付，決定啟動既定的老船汰舊的動作，到期的高價租船也將陸續退租，讓航線的運轉更環保及更有效率。

萬海 環保

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