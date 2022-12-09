丁丁藥局12月展店澎湖台南 周年慶加秋冬保健衝刺業績

知名連鎖藥妝通路商諾貝兒（丁丁連鎖藥妝）（6844）宣布進軍澎湖，臺南大灣本月也有門市即將開幕，可望再提升業績表現。諾貝兒表示，從過往經驗來看，12月起的周年慶到隔年的元宵節多為銷售旺季，今年加上新展店以及環境利多因素加持，可望再衝一波亮眼成績。

諾貝兒指出，每年進入冬季就是皮膚保養品跟心血管保健品的銷售旺季，而品項的豐富度與藥師是否能幫每位消費者做個人化的建議，往往也成為商品是否能成功銷售的重要關鍵。

諾貝兒董事長張振興指出，丁丁是從嬰婦用品起家的藥局通路，販售品項豐富齊全，讓澎湖民眾有更多的選擇及便利，馬公門市預計將於12月17日開幕。

丁丁連鎖藥妝亦積極佈局銀髮市場，提供各式醫療輔具用品，且配合政府長照2.0政策，已向縣府衛生機關申請長照輔具特約商店，日後澎湖民眾前往購置輔具，可享有政府補助金額與代償墊付的便利，由丁丁藥局協助代為申請補助核銷。

從丁丁連鎖藥妝過去的銷售經驗來看，每到冬天，血壓計、深海魚油、紅麴、Q10等與保護心血管相關的商品就熱賣，中華穀物食品工業研究所統計，2021年國內保健營養食品產值約951億元，比2020年成長4.9%，對於丁丁連鎖藥妝而言，調節血脂、血壓產品也是秋冬季節熱銷的主力。

諾貝兒公告11月營收2.96億元，月減12.68%、年減4.7%；1至11月累計營收38.47億元，年增10.30%。