快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

丁丁藥局12月展店澎湖台南 周年慶加秋冬保健衝刺業績

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導
丁丁連鎖藥妝插旗澎湖馬公（照），臺南大灣本月也有新門市開幕。圖／諾貝兒提供
丁丁連鎖藥妝插旗澎湖馬公（照），臺南大灣本月也有新門市開幕。圖／諾貝兒提供

知名連鎖藥妝通路商諾貝兒（丁丁連鎖藥妝）（6844）宣布進軍澎湖，臺南大灣本月也有門市即將開幕，可望再提升業績表現。諾貝兒表示，從過往經驗來看，12月起的周年慶到隔年的元宵節多為銷售旺季，今年加上新展店以及環境利多因素加持，可望再衝一波亮眼成績。

諾貝兒指出，每年進入冬季就是皮膚保養品跟心血管保健品的銷售旺季，而品項的豐富度與藥師是否能幫每位消費者做個人化的建議，往往也成為商品是否能成功銷售的重要關鍵。

諾貝兒董事長張振興指出，丁丁是從嬰婦用品起家的藥局通路，販售品項豐富齊全，讓澎湖民眾有更多的選擇及便利，馬公門市預計將於12月17日開幕。

丁丁連鎖藥妝亦積極佈局銀髮市場，提供各式醫療輔具用品，且配合政府長照2.0政策，已向縣府衛生機關申請長照輔具特約商店，日後澎湖民眾前往購置輔具，可享有政府補助金額與代償墊付的便利，由丁丁藥局協助代為申請補助核銷。

從丁丁連鎖藥妝過去的銷售經驗來看，每到冬天，血壓計、深海魚油、紅麴、Q10等與保護心血管相關的商品就熱賣，中華穀物食品工業研究所統計，2021年國內保健營養食品產值約951億元，比2020年成長4.9%，對於丁丁連鎖藥妝而言，調節血脂、血壓產品也是秋冬季節熱銷的主力。

諾貝兒公告11月營收2.96億元，月減12.68%、年減4.7%；1至11月累計營收38.47億元，年增10.30%。

澎湖

延伸閱讀

影／400年來首度海路出巡澎湖！鎮瀾宮大甲媽凌晨起駕

澎湖老翁撿水桶身陷10公尺深古井 消防架梯救援脫困

大甲媽祖400年首度澎湖會香 澎警設規畫交管

大甲媽400年來將首次到澎湖遶境會香 鎮瀾宮昨晚豎頭旗

相關新聞

台灣總人口 降至2,323萬人

內政部昨（9）日公布最新人口統計，今年前11個月約12.6萬名新生兒出生，年減9.2%；1月至11月死亡約18.9萬人，...

SCFI運價指數 跌幅縮小

最新一期SCFI指數昨（9）日出爐，下跌33.27點來到1,138.09點，跌幅較前一周縮小為2.84%，連續25周下滑...

愛山林：房市最壞狀況過了

愛山林建設暨甲山林機構董事長祝文宇昨（9）日在法說會後表示，「房市最壞狀況過了」，選後市場開始安定，來人、成交比選前增加...

整合失敗…北市又見孤獨透天

台北市區又見整合失敗，將被大樓包圍的孤獨老透天。這次情況很特別，並非屋主和建商條件談不攏，而是屋主買了老屋後，不知基於什...

悠遊卡 最快明年Q1登興櫃

悠遊卡公司昨（9）日董事會決議通過申請登錄興櫃，跨出邁向資本市場第一步。悠遊卡公司表示，相關資料已備妥，會盡速申請，預計...

新莊公園商圈 房價親民

新北市新莊公園商圈位於北新莊偏中心點商圈，信義房屋新莊公園店專案經理黃宗聖表示，新莊公園商圈居住環境單純，生活機能發展成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。