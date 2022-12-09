悠遊卡公司董事會通過 本月將申請登錄興櫃股票櫃檯買賣

發卡量超過1億張的悠遊卡公司今（9）日下午舉行董事會，通過申請登錄興櫃股票櫃檯買賣的決議，悠遊卡公司表示，相關資料已備妥，會盡速送件申請，預計年底前可舉辦法人說明會，有機會成為明年第一檔興櫃新兵。而這也是國內三家電子票證公司第一家登錄興櫃市場的業者。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，推動興櫃主要是今年5-6月準備公開發行時，有民股董事提出詢問，悠遊卡公司在資本市場的下一步規劃是什麼，由於已經公開辦理發行了，那就繼續往下走，所以年中成立推動小組，以年底登錄興櫃市場為目標，目前已經準備就緒。

她指出，悠遊卡公司近幾年獲利穩定，過去悠遊卡在台灣一卡獨大時，一年可獲利2億元，後來因多卡競爭壓縮獲利，她擔任董事長後，仍在2019年創造一年獲利近1.7億元的成績，即使過去兩年多遭到疫情的衝擊，搭乘捷運、公車的人數減少，獲利仍為正數，近期更將悠遊卡的使用範圍擴及日本琉球，未來計畫再進軍日本本土。

悠遊卡公司表示，悠遊卡有三個獲利引擎，包括交通與小額消費的清分服務手續費、卡片銷售及數據產品。其中卡片銷售在疫情爆發時受到很大的影響，因為國門一關，每年喪失200萬海外遊客的購卡營收，以每張100元計算，一年營收就少了2億元，加上台灣疫情大爆發，內需受到捷運、公車運量雪崩的衝擊，為填補業績缺口，積極發行造型悠遊卡，不少卡片深受民眾喜愛，一年卡片貢獻的營業額達到7億元，銷售規模與郵票相當。

據指出，悠遊卡公司興櫃主辦輔導推薦券商是台新證券，會計師事務所則是資誠。