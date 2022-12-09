新東陽西螺服務區華麗變身 國道服務區第一座數位立體磚牆

新東陽去年成功重新取得國道西螺服務區的經營權，於今年3月2日正式接手。新東陽經營服務區一直以用路人的需求為思考原點，呼應高公局「一區站一特色」的理念，在不同服務區都貼近當地人文風情進行規劃，將「體驗經濟」視為最大主軸用心經營，提供用路人更優質的休憩空間跟服務。全新開幕的西螺服務區以「雲禾香林」為主題，把雲林的豐饒物產及文化底蘊延伸為南、北兩站的主要元素，讓用路人來西螺服務區有耳目一新的感受與體驗，今（9）日開幕當日除了啟動儀式還有雲林在地市集，吸引許多用路人前往共襄盛舉。

新東陽在經營國道服務區一直致力於提供更好的服務，讓用路人到服務區可以享受優質的休憩空間與不同的美食體驗，此次西螺服務區以「雲禾香林」為主題，融入「雲林」地名、透過「禾香」兩字將在地重要的農物產傳達出來，也把雲林在地宗教盛事中廟宇的香火鼎盛，用「香林」表現眾多香火意涵，新東陽將雲林的特色物產及文化融入整個服務區，特別找了台灣第一位奪得奧林匹亞砌磚金牌國手－磚家藝術工坊的粘錦成設計，南站建築外觀設計以微風吹撫西螺稻田的景象為發想，北站則以冉冉輕煙的設計呈現持香許願的意涵，兩者皆使用紅磚打造出不規則曲線展現高層次性及多變化性的數位建築，在不同的角度及光影會呈現不同的意象，白天跟夜晚也是截然不同的風貌，把傳統紅磚跳脫原本的樣貌，不再只是一般建築，而是一個藝術作品。

另外也規劃不同主題的拍照點，除了有西螺醬油場景，還有從西螺發源的霹靂布袋戲跟大甲媽祖的限定打卡牆，喜歡的朋友不可錯過！在專櫃部分有來自西螺傳承至今已有百年歷史的「瑞春醬油」，採用古法釀造黑豆醬油不添加防腐劑與色素，特別的風味與口感深受好評；還有大鵬灣的傳奇－「東港漁鄉」，販售的焦糖魷魚絲是在服務區受用路人喜愛且開車很適合吃的唰嘴又解饞零食。這次不只是外觀改建，也將使用區域擴建，改建後南、北兩站加總專櫃從原本28櫃贈加到35櫃，內用座位區增加約兩成共260席，希望讓用路人有豐富的美食、購物選擇以及有更寬敞舒適的休息空間，同時也可以以不同面向體驗到雲林在地文化及特色。

開幕當天特別邀請霹靂布袋戲兩位專業操偶師為大家帶來精采的表演，還有安排西螺七崁武術文教基金會合作的西光幼稚園表演舞躍豐收，最後在長官們一同將雲林物產放進卡槽內象徵雲林精神注入西螺服務區，現場在大家熱鬧氣氛下啟動開啟序幕。