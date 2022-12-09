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疫後台鐵旅客回流 信實導入智慧廁間偵測系統協助清消

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
智慧廁間偵測系統。(圖/台鐵提供)
智慧廁間偵測系統。(圖/台鐵提供)

新冠疫情延續迄今將屆三年，隨著防疫管制逐漸開放，人潮逐步回升的後疫情時代來臨，台鐵局今（9）日表示防疫不鬆懈，除車站防疫措施持續外，也持續優化現有防疫工作，藉由信實保全推出的智慧廁間監測系統，針對每個廁所的人流、味道、濕度及衛生紙供應狀況監測，提升廁間服務品質。

隨著防疫管制政策逐漸開放，台鐵台北運務段長梁育裕指出，台鐵11月份每日平均乘車人數來到55萬8000多人，比上個月增加8%，全年度旅客數回流2-3成，因此清潔消毒工作也要進一步升級，讓乘客可以安心搭乘大眾運輸工具；另外，自11月7日鬆綁防疫措施後，台鐵除量測體溫，還要求進站乘客依照規定，全程配戴口罩，目前執行狀況良好，所有乘車都配合防疫措施。

台鐵局也透過靜態展示，旅客出入頻繁車站大廳，使用大型自動機具（自動噴灑消毒除塵機、高壓蒸氣消毒洗地機）輔助人力執行消毒作業，並介紹自主機器人洗地機、超微粒ULV噴霧消毒機等防疫消毒裝備。也對針對旅客常接觸的售票窗口檯面、自動售票機、電扶梯、電梯按鈕、候車座椅等，台鐵仍持續維持高頻率清潔、消毒作業，提供旅客安心搭乘環境。

其中負責台北車站清潔相關工作的信實保全也表示，後疫情時代，清潔與防疫是兩大重點並雙軌並進，信實引進這套已投入3-4年時間、斥資約500萬元的智慧廁間偵測系統，結合物聯網，藉由科技補助，讓廁間問題可以迅速傳達並解決，目前導入案場有桃園機場、松山機場、北捷66個車站，今日起也在台鐵包括基隆、台北、板橋、桃園、新竹等北台灣及宜蘭蘇澳站設置，未來不排除也會導入其他地區的示範廁所內。

台鐵 疫情

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