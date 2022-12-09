全台飯店業首家！煙波花蓮太魯閣沁海館獲頒碳中和三大認證

「永續旅遊」不再只是空喊口號！「煙波大飯店花蓮太魯閣-沁海館」於12月2日獲頒全台首家通過「PAS 2060碳中和」認證飯店，奠基於永續發展的使命感，煙波國際觀光集團旗下煙波大飯店亦於2022年全數榮獲環保署服務業「金級環保旅館」標章。

除致力於既有館別的檢視優化及調整外，煙波集團也承諾將此永續行動落實於未來新建飯店。全新館別「煙波大飯店花蓮太魯閣」園區第三棟「山闊館」坐落於太平洋與中央山脈山海間，預計於2023年1月20日正式開幕、2022年12月12日下午兩點搶先於官網開放預訂，首波農曆春節雙人房型含早7,800元起、年後平日雙人房型含早3,960元起。

「煙波花蓮太魯閣－沁海館」獲頒全台首家「PAS 2060碳中和」認證飯店

奠基於永續承諾的落實，「煙波大飯店花蓮太魯閣－沁海館」與SGS台灣檢驗科技及永續低碳聯盟共同合作於特定衡量期間內執行兩項碳管理標準－「ISO 14064-1 溫室氣體管理系統」及「ISO 14067 碳足跡管理系統」，雙雙皆已取得查驗聲明書及查證證書。藉由上述系統盤查後獲得的數據，由內部啟動相關減碳措施及結合碳權交易方式，將碳排放量及碳清除量達到平衡，於12月2日由SGS代表頒發全台首間通過「PAS 2060碳中和」認證之飯店。對於獲得全台首位認證及肯定，煙波表示這僅是落實企業使命的開端，承諾將持續秉持初心，全心落實並拓展更多永續旅遊的機會與做法，並設立目標於2025年達成減碳3%。

煙波大飯店全數榮獲環保署服務業「金級環保旅館」標章

近年因應嚴峻疫情及氣候變遷挑戰，民眾對於「永續旅遊」議題意識逐漸抬頭，煙波身為在地耕耘逾25年的飯店集團，致力於落實ESG企業永續指標。從環境面開始，逐一審視旗下飯店各項能源政策及營運方針，持續降低能源耗用、落實節能省水、綠色採購及一次性商品減量使用，2021至2022年累積投資約3,000萬元於改善及汰換老舊耗能設備，結合內部永續政策，目前累計已節約能源16%。

另為響應環保署減塑政策，今年度於旗下各飯店開始施行不主動提供一次性瓶裝水政策，目前累計已減少使用100萬罐瓶裝水，等同於為地球種植了一萬棵樹。除了減塑、更要撿塑！煙波攜手荒野保護協會於全台四個城市辦理企業環島淨灘，總計超過百位煙波夥伴參與、守護2000公尺的海岸線、清除802.9公斤的海廢垃圾、拾獲的寶特瓶海廢將近一座85大樓的高度。奠基於此實踐，集團旗下煙波大飯店於2022年全數獲得環保署服務業「金級環保旅館」標章。

除了推動內外部的永續政策實現ESG環境項目外，煙波也同樣重視ESG社會責任。長期與飯店所在城市的文史工作者合作，共同策劃能夠體現地方人文、連結社區資源及兼顧生態環境的遊程專案。以煙波蘇澳四季雙泉館為例，飯店與南方澳在地的靈魂說書人－廖大慶、廖大瑋兄弟合作推出導覽遊程，邀請旅客一同穿梭巷弄、漫步山海邊，挖掘當地討海生活的樣貌，走進當地的廟宇挖掘歷史脈絡，細細品嚐屬於南方澳最地道的海口滋味，為在地社區創造良善的經濟循環鏈。

在員工照顧及企業獲利方面，煙波也是不遺餘力地自疫情嚴峻至後疫情時代一路持續突破成長，2022年全集團營收再創新高達28億元，年終再度領先業界，基本發出3個月、最高達6個月，成功挑戰市場連續四年最優年終，預計至2025年全集團營收可達50億元。

延續永續承諾 園區第三棟「山闊館」12/12正式開賣

延續煙波永續承諾，於今年初甫開幕的集團旗下花時間系列飯店也正在進行內部營運審視，目標於明年度拿下環保署服務業「金級環保旅館」標章。除致力於既有館別的檢視優化及調整外，煙波集團也持續將此永續策略落實於未來新建飯店，其中最令人期待的全新館別「煙波大飯店花蓮太魯閣」園區第三棟飯店－「山闊館」，坐落於太平洋與中央山脈山海間，飯店內各處悉心規劃靜謐舒適的茶室、書室及靜心空間，期待讓旅客於入住時，於山海間體驗呼吸與生命的連結，進入心流找回內在的平靜、喜悅及幸福。