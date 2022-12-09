煙波集團年收28億創新高 年終最多6個月！這三館討論度最高

image source：煙波觀光集團提供

文／陳羿郿

受惠於後疫情時代國旅熱潮，煙波觀光集團今年營收再創新高，今（8日）宣布，今年年終至少發出3個月年終獎金，最高甚至可領6個月，挑戰市場連續四年最優年終。



煙波豪發至少3個月年終 最多達6個月

煙波觀光集團表示，集團營收一路持續突破成長，2022年全集團營收再創新高達28億元；年終再度領先業界，基本發出3個月、最多達6個月，成功挑戰市場連續四年最優年終，預計至2025年全集團營收可達50億元。

image source：煙波觀光集團官網

旗下飯店全獲「金級環保旅館」標章

煙波觀光集團強調「永續旅遊」，持續降低能源耗用、落實節能省水、綠色採購及一次性商品減量使用，今年度於旗下各飯店開始施行不主動提供一次性瓶裝水政策，目前累計已減少使用100萬罐瓶裝水；2年來累積投資約3000萬元改善及汰換老舊耗能設備，結合內部永續政策，目前累計已節約能源16%。集團設立將在2025年達成減碳3%目標。

不僅集團旗下9家飯店全數獲得環保署服務業「金級環保旅館」標章，「煙波花蓮太魯閣－沁海館」獲頒全台首家「PAS 2060 碳中和」認證飯店。



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網友熱議的煙波三館

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統指出，近一年內（2021/12/08～2022/12/07）「煙波集團」的探索概念，台南館、花蓮太魯閣、蘇澳四季雙泉館是網友最常討論的館別；其中花蓮太魯閣因為陸續新增全新館別，討論度激增，目前已有沁海館、煙波花時間、園區第三棟「山闊館」預計2023年1月20日正式開幕。

此外，煙波旗下餐廳推出的餐點像是與米其林必比登推介的「大橋頭老牌筒仔米糕」、「沁園春」、「滬舍餘味」合作，還有煙波各館的年菜，討論也相當熱烈。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統





分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月08日至2022年12月07日。