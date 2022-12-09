台鋼集團跨足生醫業 邀楊貴媚代言進軍電商市場

台灣鋼鐵集團旗下、甲魚營養保健品領導品牌加捷生醫（4109）宣布推出，由國際影后楊貴媚代言，百分百使用台灣在地甲魚的甲魚全沛全方位維他命系列產品，將以天然無添加的全方位營養補給，打造最適合國人的MIT保健食品第一品牌。

台鋼集團會長謝裕民出席記者會時表示，集團在2020年正式加入加捷生醫，積極布局電商平台與實體通路；首度啟用代言人，希望藉由楊貴媚國際影后的形象，將天然在地的甲魚全沛全方位維他命介紹給大家。

加捷生醫成立於1995年，擁有自家生物科技廠，是全台第一家製造甲魚精產品的在地老品牌，也是國內第一家上櫃的傳銷生技公司。目前除了既有的直銷體系外，並成立加捷生醫電商平台，產品也在蝦皮、momo、東森購物等平台上架。

謝裕民表示，近年來，國人生活習慣改變，對休閒健康越來越重視，台鋼集團深知健康對於台灣人的重要，因此集團除了長期耕耘的鋼鐵、網通領域外，跨足休閒健康及職業運動產業。

謝裕民提到，加捷生醫秉持著台鋼集團本土在地的精神，選擇天然在地的本土原料，提供給國人最在地的營養，希望結合全方位行銷，使加捷成為台灣在地第一名的保健食品品牌。

加捷生醫董事長陳和順則說，加捷27年來致力於開發甲魚各項產品，堅持以天然、安全與健康作為產品理念，甲魚全沛主打「天然、在地」，各項檢驗認證上都下足了功夫，也是首支通過歐盟AA及雙潔淨標章的膠囊食品。

加捷生醫表示，甲魚自古以來被認為蘊藏神奇的健康源力，可以補氣。而經現代科學分析，甲魚含有優質蛋白質、活性卵磷脂、天然多樣維生素、礦物質、黃金比例omega-3.6.9、元氣胺基酸及膠原蛋白等滋養成分，能滿足營養需求的全方位均衡營養攝取。

加捷生醫指出，甲魚全沛全方位維他命嚴選中華甲魚，在南台灣美濃優良的人工養殖環境成長，百分之百在地天然原料。經第三公正單位檢測，確認無抗生素、無毒物，再透過熱濃縮技術轉化提煉而成，嚴格把關原料生產過程與逐批產品檢驗，是市面上唯一同時通過歐盟A.A.認證，並取得雙潔淨標章的膠囊食品。