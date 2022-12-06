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五大案齊入帳 潤隆建設明年營收、獲利估雙創新高

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

潤隆建設（1808）今年因只有「新橫濱A區－上野區」完工入帳，營運相對較淡，今年前三季稅後虧損0.62億元；惟明年在五大案齊貢獻下，完工可入帳金額將爆衝超過300億元，營收、獲利將雙創歷史新高。

潤隆建設總經理邱秉澤今（6）日在法說會中表示，總銷約112億元的「國家大院」原定今年第4季完工，但因工程進度遞延，將遞延至明年入帳，加上總銷25.59億元「新橫濱－上野區（A區）」第4季才完工入帳，以致今年前三季營運較淡。潤隆建設目前在手可售成屋金額約4.35億元。

潤隆旗下「新橫濱－上野區（A區）」目前幾近完銷，已在10月拿使照，本（12）月進行產權登記、交屋作業；法人指出，該案由於年底入帳，部分款項將遞延至明年貢獻，以該案今年保守估計貢獻七成來看，可入帳金額約18億元，初估公司今年每股純益不到2元。

展望明年，潤隆建設獲利將突飛猛進，除了「新橫濱－上野區（A區）」還有二、三成可挹注外，還有總銷77.99億元「新橫濱B區－星野區」將在首季入帳；另外總銷84.15億元「國家大院」預計3月完工、第2季入帳。

至於總銷86.25億元「竹科潤隆」將在4月完工、第3季貢獻，總銷36.57億元「樹禾苑」預計在6月完工、第3季入帳，亦即潤隆建設明年第2季、第3季將進入獲利高峰期。

至於明年推案部分，邱秉澤指出，潤隆建設明年將推出三大新案，合計總銷初估約185億元，包括總銷23.39億元「景安文匯」、109.12億元「台北萬芳」，以及總銷約52.3億元的「桃園善捷」。

法說會 營收

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