快訊

獨／微風中研院餐飲三分之二驚傳撤出 院方說話了

真面目長這樣！台南學甲88槍擊案通緝照曝 地方震驚：他不是大咖人物

南韓財閥娶前總統女兒…婚內出軌還「搞出人命」 34年婚姻掰了

興富發：房價要跌不容易 除非建商願意損失獲利推案

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

興富發建設（2542）副總暨發言人廖昭雄今（6）日在法說會中表示，在土地成本、營造成本雙高之下，除非建商願意損失利益推案，否則要讓房價下跌確實不容易，認為明年房市將是「價漲量穩」格局，公司仍將鎖定首購、首換族推案，持續規劃具地段、低總價產品推出。

廖昭雄強調，目前房市有四大特色，包括通膨穩定、相對低利、價漲量穩、剛性需求等，只要產品定位正確，建案銷售不是問題；他表示，房價不是誰說漲就漲、說跌就跌，價格從市場來看，就是看供需、產品定位，只要有人買、價格就決定了。

他指出，目前看來價格再漲有限，建商買地前也會做風險評估，高風險地區自然建商就不會進場投入開發，雖然現在房市出現觀望氛圍，但只要房屋產品是首購族負擔得起，房屋自然會成交，建商部分只要產品、價格定位都對、且清楚方向，建案銷售上沒有問題。

建商 房市 建案

延伸閱讀

海悅：房市已見軟著陸 11月營收創今年新高

彰化地賣出49億 創新高價

策略經營／吳麗謹 建案三贏 賣出口碑

49億！彰化總價最高土地交易出現 買主是台中允將建設

相關新聞

獨／微風中研院餐飲三分之二傳撤出 院方：盼加速引新櫃

疫情衝擊，微風中研院設置的「微風美饌」美食廣場，驚傳有三分之二櫃位都撤出，若不計入微風自營的Trine&Zen，微風美饌...

泰山賣金雞母全家股權 龍邦再拋四大疑點：賣給誰不敢說清楚？

龍邦和泰山經營權之爭越演越烈，泰山公司大股東龍邦今天指出，泰山火速出售全家便利商店股權，至少有4個疑點，包括賣給誰也不敢...

國籍航空前3季營運狀況出爐 星宇航空慘虧111億

交通部民航局今公布7家國籍民用航空運輸業第三季營運狀況，前三季僅華航、長榮航、立榮稅後淨利為正值，華信、德安、台灣虎航、...

媒體議價會議 Meta：投入資源支持數位內容生態圈發展

媒體議價今日舉行第二場會議，由臉書母公司Meta與電視新聞媒體業者展開對話，雙方代表皆認同電視新聞產業對台灣民主社會發展...

賣股爭議延燒 龍邦提四疑點再批泰山「意圖間接掏空公司」

泰山（1218）大賣全家股份爭議持續延燒，龍邦國際（2514）今(6)日再度發表聲明，重炮抨擊這項交易究竟賣給誰，泰山至...

評比上市櫃公司永續報告書 勞部：僅12%優於勞動法規

為響應全球永續發展，勞動部推動職場健康勞動力永續發展111-115年中長程計畫，並制定「職場永續健康與安全SDGs揭露實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。