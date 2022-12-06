興富發：房價要跌不容易 除非建商願意損失獲利推案

興富發建設（2542）副總暨發言人廖昭雄今（6）日在法說會中表示，在土地成本、營造成本雙高之下，除非建商願意損失利益推案，否則要讓房價下跌確實不容易，認為明年房市將是「價漲量穩」格局，公司仍將鎖定首購、首換族推案，持續規劃具地段、低總價產品推出。

廖昭雄強調，目前房市有四大特色，包括通膨穩定、相對低利、價漲量穩、剛性需求等，只要產品定位正確，建案銷售不是問題；他表示，房價不是誰說漲就漲、說跌就跌，價格從市場來看，就是看供需、產品定位，只要有人買、價格就決定了。

他指出，目前看來價格再漲有限，建商買地前也會做風險評估，高風險地區自然建商就不會進場投入開發，雖然現在房市出現觀望氛圍，但只要房屋產品是首購族負擔得起，房屋自然會成交，建商部分只要產品、價格定位都對、且清楚方向，建案銷售上沒有問題。