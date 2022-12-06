低軌衛星、電動車新客戶加持 維熹明年業績小幅成長

電源線束廠維熹（3501） 今 (6) 日召開法說會，發言人游嘉德表示，2023年機電、低軌衛星等應用可望持續成長，加上電動車新增歐系客戶，明年第2季小量出貨，預估將帶動2023年的營運小幅成長5%。

維熹2022年前三季應用營收比重，家電 34%、消費性電子 19%、機電 13%、通路貿易 18%、電腦 5%、其他 11%；若以產品區分，資訊及電機電器類電源線組88%、插座插頭轉接頭組合10%、其他 2%。

在低軌衛星方面，游嘉德說，主要供應電源線、路由器底座插座 (Socket)，美系客戶預估明年銷量持續成長，出貨將跟著攀升，今年新取得的冷凍貨櫃機電用線束訂單翻倍成長，是明年主要成長動能。

電動車方面，他說，受到同業殺價競爭影響，台系電源大廠的訂單有調整，但也新增一個歐洲一階（ Tier 1 ）供應商，預計明年第2季開始貢獻業績，終端品牌客戶包含中國大陸、日本及美國，初期以充電樁為主，後續會爭取車用線束商機。

維熹強調，營運方向是以毛利率為主，目前正在調整電動車訂單，淘汰部分中國大陸電動二輪車、小家電客戶及訂單，但會透過爭取其他訂單來維持業績，例如家電類有新增歐洲客戶，預計明年營收還是可望小幅成長。

產能方面，目前產值的比重，彰化廠占13％、 東莞53％、 昆山34％，因應未來需求，降低地緣風險，預計在彰化新建廠房，2025年投產，屆時台灣產能將成長一倍，同時會持續提高自動化比重，優化毛利率。

維熹表示，由於美中貿易戰關稅，部分客戶要求產品移回台灣生產，另一方面，因應後續各類應用需求成長，因此在彰化現有廠房隔壁再建一個新廠。明年資本支出上看800萬美元，較過去的500萬美元成長六成。

除了彰化廠外，維熹2005年就赴美國威斯康辛州設立據點，本來要配合美系家電客戶，但考量當地人力、生產成本不符效益，因此暫緩，未來若有需求，也不排除評估重啟生產。