媒體議價會議 Meta：投入資源支持數位內容生態圈發展

媒體議價今日舉行第二場會議，由臉書母公司Meta與電視新聞媒體業者展開對話，雙方代表皆認同電視新聞產業對台灣民主社會發展至關重要，在台灣，Meta也將協同政府各部會與電視媒體產業（社群）持續攜手合作，投入資源支持數位內容生態圈的發展。

數位部今日與通傳會（NCC）共同召開第2場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，由Meta 5名代表（含線上1名）與電視新聞媒體業者展開對話，中華民國電視學會推派3名代表、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會推派2名代表與會，會議由數位部次長李懷仁與通傳會委員林麗雲共同主持，公平交易委員會、國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

在今天的媒體議價會議中，電視新聞媒體產業公會列出兩點訴求，第一，請平台夥伴協力兩公會（中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會）提升資源，內容有價，數位分潤機制要明確化，創造共榮雙贏的方案，第二，建議採取徵收特別捐 （數位稅）的方式處理，取之於台灣、用之於台灣。

臉書同樣也提出兩點訴求，第一，Meta作為一家企業，必須集中時間與資源，投入在大家告訴我們在Facebook上更想看到的內容，像是短影音，也需要專注在觀眾，尤其是年輕族群。

第二，即便我們會持續隨著大家喜愛的內容調整我們的服務，不變的是我們對於遏止不實訊息的承諾，包含與全球最大的事實查核全球網絡合作，確保Facebook及Instagram上的訊息信賴度。多年來，我們已經為支持事實查核工作在全球捐助超過1億美金，包含直接支持事實查核人員在我們服務上的工作，以及支持整個事實查核產業倡議，例如贊助、研究獎助金與補助計劃。在台灣，我們於2019年啟動第三方事實查核計畫，與經國際事實查核聯盟（International Fact-Checking Network）認證的台灣事實查核中心及MyGoPen合作，由這兩個組織檢視內容並為內容評級，確保Facebook及Instagram上的訊息信賴度。

數位部與文化部、通傳會共同合作，預定於12月內共召開4場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助媒合雙方進行交流對話，期盼新聞媒體產業與大型數位平台之間，能透過溝通，對彼此需求有更充份的相互理解，以凝聚雙方共榮發展之共識。