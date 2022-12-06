搶攻電動車銷售量，同時也提升知名度，Ionex光陽電動車與知名美式賣場合作舉辦「特賣會」，Ionex光陽電動車三奪亞軍，二度進駐美式知名賣場為期兩周特賣會。

為慶祝Ionex 11月銷售破千台創歷史新高佳績，並緊抓年底12月份消費者搶搭政府補助期滿之購買商機，第二次與知名的美式賣場合作，除了讓更多消費者認識並實際體驗Ionex光陽電動車外，今年9月推出的合作銷售後，整體銷售也創下該美式賣場的銷售佳績。

Ionex光陽電動車再度與著名美式賣場合作，將於12月5日至12月18日推出限時兩週的「會員特惠」品牌特展，特別嚴選Ionex日前推出的全新車款中，獲得消費者高詢問度的「最高續航力白牌」i-One Fly、擁有強烈外型與時控操駕的「暴龍系列」S6 Rex，與首次進駐即引起搶購的旗艦車款「運動街跑」S7 ABS版，提供騎士們更優異的性能與騎乘感受；本次活動將於知名美式賣場全台共12間門市展開為期兩週的品牌限時特展，以最划算價格帶回最優質Ionex電動車款，就是把最好的全部回饋給消費者！

Ionex行銷長林振盛提及，「此次二度進駐美式賣場合作，主要也是上一檔會員獨享優惠活動特別受到歡迎，也讓Ionex創下亮麗的銷售佳績。」Ionex行銷長更表示，「要把握電動機車歷來最高補助，今年底補助也將進入尾聲，Ionex品牌特展上這三款都是目前市面上最熱銷電動機車，同時也都是會員獨享優惠，搭配換電資費最低0元起等，再加上特展期間購車除現有聯名信用卡多利金回饋與分期零利率優惠，專屬貴賓會員也都有2% 消費回饋，有興趣的消費者千萬不要錯過。」

Ionex繼日前新車發表會推出四大車系、六款新機種，引起市場廣大迴響，同時帶動11月銷售大爆發，銷量破品牌歷史新高，更三度奪下電動機車市佔亞軍寶座！知名美式賣場也從中嚴選三款高規新機種，包括i-One Fly、Rex S6、S7 ABS版，提供會員獨家限時特惠。

Ionex i-One Fly為市面上續航力最高的白牌電動機車，輕巧時尚的車身搭配雙顆電池供能，提供同級車款中最高180公里的續航力，不僅符合日常所有通勤及騎乘場景，更是消費者全新動能出行的最佳選擇、「暴龍系列」Rex S6則兼具陽剛外型與實用操駕的大動力電動機車，提供充沛扎實的動力，讓車主玩家們自由操駕在都市叢林之中；動力升級後的「運動街跑」S7 ABS版擁有7.6kW馬力，強力動能從0 km/h加速到50 km/h只要3.5秒，極速更達95 km/h。