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健喬11月營收4.01億元 年增32％、再創歷史新高

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）今（6）日公布11月合併營收4.01億元，年增32%，再創歷史新高；累計今年前11月合併營收39.32億元，年增35%。健喬表示，成長主因包括呼吸道用藥「愛克痰」以及泌尿道領域「優列扶Urief」及「沛卜淨Desmopressin」等產品營收表現亮眼，另外透過策略聯盟的經銷代理產品成長率也突破以往水準。

健喬表示，明星藥品「愛克痰」趁全球缺貨之際在東南亞市場攻城掠地，國內也持續維持高成長姿態，11月營收中，「愛克痰」佔健喬單一公司營收比重近16%，發泡錠劑型、及小鳥包顆粒劑型合計較於去年同期成長近80%，而前11月「愛克痰」國內營收已經較去年成長近60%。

此外，健喬的泌尿道用藥也是出貨暢旺，治療前列腺肥大適應症Urief由於持續行銷投入，在病患數持續增長的同時，得以維持同適應症不同成分市場領先者的優勢，11月營收佔健喬單一公司營收9%，年增22%；同為泌尿領域治療尿崩症的的「沛卜淨Desmopressin」由於行銷策略成功，健喬市占大幅提升，業績年增29%；治療膀胱過動的Oxbu也不遑多讓，年增21%。

健喬表示，每年策略聯盟產品在11月營收成長也相當驚人，諾華藥廠治療慢性阻塞性肺疾的呼吸道產品Ultibro、Celltrion藥廠的心血管及代謝循環產品，以及Tolmar藥廠治療前列腺癌的「癌立佳」，自2021年起對營收產生貢獻，透過健喬銷售團隊對各大醫療機構進藥，一年的時間成果非凡。合計諾華、Celltrion及Tolmar的經銷代理產品11月營收，年增率31%。

新品方面，健喬購併瑩碩（6677）的藥證「樂癇」（治療癲癇三個劑型），治療氣喘的「欣必復Synbufu MDI」都將進入市場創造營收，2023年營收成長將不容小覷。

營收

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