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Meta將協同政府與電視媒體合作 支持數位內容生態發展

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位部今（6）日與通傳會共同召開第2場新聞媒體業與大型數位平台對話會議，由Meta 5名代表（含線上1名）與通傳會主管的電視新聞媒體業者展開對話，中華民國電視學會推派3名代表和中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會推派2名代表與會。會議由數位部次長李懷仁與通傳會委員林麗雲共同主持，公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

數位部表示，會中電視新聞媒體代表與數位平台代表皆認同：

第一、雙方皆認同電視新聞產業及其價值對於台灣的民主社會發展至關重要。

第二、在台灣，Meta將協同政府各部會與電視媒體產業（社群）持續攜手合作，投入資源支持數位內容生態圈的發展。

數位部表示，與文化部及通傳會共同合作，預定於12月內共召開4場大型數位平台與新聞媒體對話會議，協助媒合雙方進行交流對話。期盼我國新聞媒體產業與大型數位平台之間，能透過溝通，對彼此的需求有更充份的相互理解，以凝聚雙方共榮發展之共識。

電視 Meta

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