獨／微風中研院餐飲三分之二傳撤出 院方：盼加速引新櫃

疫情衝擊，微風中研院設置的「微風美饌」美食廣場，驚傳有三分之二櫃位都撤出，若不計入微風自營的Trine&Zen，微風美饌目前僅剩下摩斯漢堡、小南門、中餐廳。

微風2018年10月進駐南港中央研究院，引進11家餐飲，並在學術活動中心打造「微風美饌」美食廣場，經營四年後，卻傳出有三分之二餐飲櫃位都撤出。

有院內人士爆料，2020年疫情爆發後，微風美饌的餐飲品牌即不斷撤出，「空櫃一堆」，位於學術活動中心西餐廳區，剛開幕有七八個品牌，去年開始僅剩7-ELEVEN和小南門，如今7-11宣布門市服務僅到今年11月底，之後將以智販機型態銷售，目前該區餐飲僅剩小南門。

此外，微風於中研院經營的餐飲，還剩下在蔡元培紀念館營業的微風自營咖啡廳Trine&Zen、學術活動中心咖啡廳區的摩斯漢堡，若院內人士想吃不同種類餐飲，就只能叫外送。

中研院總務處回應，重視同仁用餐需求，是依國有公用不動產收益原則對外公開標租，而非採取保底抽成方式，經公開評選出微風公司以美食街形式經營，契約期間為2017年7月1日至2025年6月30日，租金係以定額租金方式。

院內餐廳主要維持中餐廳、速食、休憩餐廳（西餐廳）的配置，微風公司契約到期前，將會持續蒐集院內同仁需求，作為後續招商依據。

中研院總務處指出，過去兩三年由於疫情等因素影響用餐意願，致多數櫃位因損益無法平衡而撤櫃，經本院多次協調該公司引進中餐廳及平價自助餐，滿足同仁基本需求。微風美饌餐廳目前仍有自營品牌Trine & Zen、摩斯漢堡、小南門、中餐廳等品牌，並在中午用餐期間增設平價自助餐。

「本院現正進行活動中心外牆整修工程，也即將完工，盼增加對於進駐廠商及外來消費者的吸引力。」

本院多次與微風公司及外牆廠商協調，盡力維持營運能量，工程預計於明年3月完成，有望改善學術活動中心的使用情況。近期疫情逐漸趨緩，本院已經責成微風公司積極招商，謀求改善之道，包括進駐費用優惠等可能性，加速引進新櫃位，提升餐飲服務。

中研院總務處也提到，關於外送餐點的業者，已盡力提供便利的選項，例如送餐小貨車或汽車進入本院不收費用，騎乘機車的外送業者可換騎本院提供的電動機車等。

微風則表示，因疫情及大樓整修，影響廠商進駐意願，將持續招商以維持中研院同仁用餐品質。

微風中央研究院於2018年10月26日開幕，微風當時引進11家人氣餐飲，包括鍋物、飯、麵等，提供多樣化的餐點以及現磨咖啡，除了微風自營品牌品Trine&Zen之外，還有大戶屋、一風堂、吉野家和一兆堂、小南門、老董牛肉麵、翰林茶館等品牌，沒想到疫情衝擊，櫃位一家家撤出後，就難以恢復往日榮景，所剩櫃位寥寥無幾。