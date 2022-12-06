jpp-KY業績暢旺 11月營收再創新高

機殼暨沖壓件廠經寶精密jpp-KY（5284）公告11月營收1.86億元（約2.14億泰銖），較上月成長8.8%，再創下月營收歷史新高，並較去年同期成長59.58%，累計前11月營收已達16.21億元，年成長30.7%。在9、10、11月在航太大幅回升下，經寶精密營運屢破記錄達到新高峰，目前訂單持續滿載，惟12月歐洲聖誕節及感恩節長假，預期在短暫的休息過後，預料明年營運將有機會更上一層。

經寶精密是深耕於泰國的精密金屬加工廠，專精於客製化精密金屬機構件的設計與開發，產品多元，橫跨航太、通訊、電子、醫療、汽車、食品加工業，為Airbus駕駛艙航電機構件在亞洲的少數供應商之一，自中美貿易戰以來，接獲來自中國的轉單需求，伺服器產品大幅成長，惟前兩年遭遇Covid-19疫情，航太產業急凍，雖然業績受到些許影響，仍抵擋不了該公司前進的腳步。

經寶精密在疫情期間，積極開拓其他新的產品線，終於在今年後疫情時代開花結果，不但泰國客戶的數位飲料機大賣，今年第3季開始，隨著航太產業的復甦，工廠陸續創下營運新紀錄，法國子公司也較疫情前同步成長10至15%，第4季泰國工廠客改貨機的試產料號也順利出貨，造就9至11月的營收持續維持在高峰。

展望未來，目前經寶精密也持續在調整產線，添購新機台，雖然歷年12月皆因歐洲放長假使得營運會稍微放緩，然而在航太、伺服器、數位飲料機等三大主力產品的帶動下，相對於今年上半年的低基期，明年業績再創新高將讓人拭目以待。