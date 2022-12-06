杏一搶攻社區型門市市場 明年維持擴張10％腳步

杏一（4175）董事長陳麗如今（6）日表示，新冠疫情衝擊漸緩，加上12月之後醫院逐步放寬探病相關規定，將有望恢復過往消費習慣，為杏一醫院型與社區型的門市，以及醫院型商場發展將帶來正面的效益。杏一目前全台門市已突破300家，明年將以展店成長10%為目標。

杏一推出年度壓軸活動「週年慶」，於12月舉辦為期一個月，此亦為公司成立逾30年來首度創舉。杏一表示，考量今年國內疫情影響不少人生活、經濟或健康，為回饋消費者，特別開放全門市和商場全月週年慶，滿足所有顧客需求。

陳麗如表示，兩年疫情改變很多生活習慣，因為杏一很多店開在醫院內，疫情期間不少人會減少到大型院所，杏一這段時間業績亦受到影響，因來客銳減，嚴重影響醫院型門市業績。疫情也考驗醫療通路在分配貨源、調配防疫物資的能力，杏一靠著善用數位工具、強化物流，讓消費者可以安心買到防疫用品。同時，杏一也加強在社區進行展店，讓消費者可以就近採購。而疫情同時也帶動保健品需求，杏一瞄準需求，開發出不少自有品牌的保健商品，以今年來說，就有約20幾款的自有品牌且累積不錯的口碑。

針對今年的周年慶活動，杏一核心商品醫療器材和保健食品均有推出特別活動，杏一表示，農曆春節前夕預計會有一波出院潮，為照顧病患，針對輔具類商品有回饋專案。監測身體狀況的血壓計、血氧機和血糖檢測儀器等，也均有提供一次購足的優惠方案。

不僅如此，杏一自有品牌「御護」祭出的新品也享有組合專案價格，包括極臻淬燜雞精禮盒、維生素D3菁粹機能錠、穩定保苦瓜萃取複方膠囊和蔓洛美曦舒密膠囊等商品。

雖然全球需求不振，影響各國經濟發展，在後疫情時代，醫療產業發展前景看好，加上長照政策，杏一持續擴張腳步，可望再擴增一成的門市。杏一認為，醫療相關需求大增是趨勢，搶攻市占將是促進公司成長最大動能。